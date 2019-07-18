Suya atlarken başını kayaya çarpan kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde suya atlarken başını kayaya çarpan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ömer Denden (36) arkadaşlarıyla ilçeye bağlı Kayacı Vadisi'ne pikniğe gitti.
Denden, bir süre sonra serinlemek için 3 metre yükseklikten vadideki suya atlarken başını kayaya çarptı.
Suya düşen Denden, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesine kaldıran Denden kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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