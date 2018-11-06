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Suya düşen çocuğu kurye böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

Çin'de oyun oynarken nehre düşen çocuk boğulmak üzereyken o orada oradan geçen bir kurye hayat kurtardı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Çin’de nehir kenarında oynayan iki çocuktan birisi suya düştü. Bölgeden geçen bir motorlu kurye durumu fark ederek motorundan indi, suya daldı. Boğulmak üzere olan küçük kızı sudan çıkartarak kıyıya çıkarttı.


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Anahtar Kelimeler:
çin kurye boğulma kurtarma

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Bu ne ya bir video açıyorsun 30 sn.reklamın bitmesini bekliyorsun
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