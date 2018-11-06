Suya düşen çocuğu kurye böyle kurtardı

Çin’de nehir kenarında oynayan iki çocuktan birisi suya düştü. Bölgeden geçen bir motorlu kurye durumu fark ederek motorundan indi, suya daldı. Boğulmak üzere olan küçük kızı sudan çıkartarak kıyıya çıkarttı.
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