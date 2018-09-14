Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?

Pek çok kişi için cep telefonları için tehdit oluşturan kazaların en başında gelense telefonun suya düşmesi. Peki en korkulanlar kazalar arasında yer alan suya düşen telefon krizi nasıl çözülür dersiniz? Suya düşen cep telefonu nasıl çalışır duruma getirilebilir? İşte dikkat edilmesi gereken bazı tüyolar...

Suya düşen telefon kurtarılabilir mi?

1 / 14 Teknoloji ile birlikte insanların neredeyse ayrılmaz bir parçası haline gelen cep telefonlarını bazen kazayla suya düşürebilirsiniz. Peki suya düşen telefonu nasıl kurtaracağınızı biliyor musunuz? İşte adım adım suya düşen telefonu kurtarmak için pratik bilgiler... Bir şekilde suya düşen cep telefonlarını hızlı bir şekilde kurtarmak mümkün. İşte suya düşen telefon için izlenmesi gereken adımlar...

2 / 14 EN KISA SÜREDE SUDAN ÇIKARIN Telefonu suya düştükten mümkün olduğunca en kısa zaman son çıkarın. Bu hamleniz suyun eller serbest kiti portları, küçük mikrofon deliği, şarj, usb kablo bağlantısı ve telefon üzerindeki plastik kapaklardan sisteme sızmasını engeller. Sudan çıkan telefonu hemen kapatın. Telefonun çalışması kısa devre yapmasına neden olabilir.

3 / 14 EĞER TELEFON ŞARJDAYSA... Telefonunuz şarja takılı halde bir şekilde suda kaldıysa onu sudan çıkarmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riskine karşı bir profesyonele danışın.

4 / 14 KAĞIT HAVLU MUCİZESİ Sudan çıkardığınız telefonu hemen kağıt havlu veya yumuşak bezle kurulamaya başlayın. Eğer telefonunuzda pili çıkarabiliyorsanız hemen arka kapak ve pili çıkarın. Telefonun gerçekten sudan zarar görüp görmediğini anlamak için, pilin olduğu yere yakın köşeyi kontrol edin. orada kırmızı çizgili veya çizgisiz beyaz kare veya daire olmalı. Eğer burası pembe veya kırmızı ise, telefon sudan zarar görmüş demektir.

5 / 14 SIM KARTI ÇIKARIN Kişilerinizi SIM karta kaydediyorsanız pilin ardından hemen kartı çıkarın. SIM kartı sudan zarar görmez ancak telefon tekrar takılı olmamasına özen gösterin.

6 / 14 KULAKLIĞI UNUTMAYIN Kulaklık, hafıza kartı, telefon kılıfı veya koruyucu kapak gibi şeylerin tamamını çıkarın. Eğer bunu yapmazsanız tüm deliklerden kuruma yolunu kapatmış olursunuz.

7 / 14 YUMUŞAK BİR HAVLU VEYA BEZLE KURUTUN Telefonda kalacak olan bir damla su kalması içindeki devreleri aşındırarak veya kısa devreye neden olabilir. Eğer pili zamanında çıkardıysanız, telefonun içini tuvalet ispirtosu ile temizlemek suyu çıkaracaktır ki bu bile tek başına problemi giderebilir.

8 / 14 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE MUCİZESİ Eğer suyu telefonun iç kısımlarından emerek çıkarmak isterseniz elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Süpürgeyi ulaşabildiğin tüm etkilenen alanlara 20 dakika kadar tutarak kalan tüm nemi çıkarabilirsiniz. Bu yolla uzun süre suyun içinde kalmamış olan telefonu tamamen kurutabilir ve 30 dakika içinde çalışır duruma getirebilirsiniz. Süpürgeyi telefona çok yakın tutmamaya dikkat edin, çünkü süpürge statik elektrik oluşturabilir ki bu telefon için sudan daha kötüdür.

9 / 14 NEMİ PİRİNÇ ALIR Nem giderici poşetler varsa ilk tercihinizi ondan yana kullanın ama yoksa telefonu kilitli plastik poşet veya hava geçirmeyen plastik bir kapta pirincin içine koyabilirsiniz.

10 / 14 TELEFONU EMİCİ HAVLU VEYA PEÇETE ÜZERİNE KOYUN Telefonu pirinç veya nem gidericiden aldıktan sonra telefonu düz emici bir kumaşın üzerine yerleştirin. Emici kumaşı 4-6 saatte bir kontrol et. Eğer nem açığa çıkmışsa, süpürge ve nem giderici adımlarını tekrarlayın.

11 / 14 24 SAAT BEKLEDİKTEN SONRA TEST EDİN En az 24 saat veya yeteri kadar bekledikten sonra, telefonun her yerinin temiz ve kuruluğunu kontrol edin. Tüm girişleri, aralıkları nem veya kir var mı diye kontrol edin. Tüm şartlar tamamlandıysa eğer Cihazı açmaya çalışın ve telefondan gelen seslere kulak verin.

12 / 14 TELEFON ÇALIŞMIYORSA Telefon tamamen kurumasına rağmen çalışmıyorsa cihazı pil olmadan şarja takın. Eğer çalışıyorsa yeni bir pile ihtiyacınız olabilir.

13 / 14 HER ŞEYE RAĞMEN OLMADIYSA Telefonunuzu yetkili bir servise götürün. Servisler bazen suya düşen telefonları tamir edebiliyorlar ama telefonun ıslandığı gerçeğini gizlemeyin.