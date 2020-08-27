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Suya düşen telefonu kurtarmanın 4 etkili yolu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Hayatımızın çok önemli bir parçası haline gelen cep telefonları artık ateş pahası. Hal böyle olunca da onlara gözümüz gibi bakar olduk. Fakat bazı görünmez kazalar da olmuyor değil. Son derece hassas olan akıllı telefonlar ıslandığında bozuluyor ve bazen kullanılamaz hale gelebiliyor. Bu cihazları tamir ettirmek de ucuz yollu değil ne yazık ki. Peki, sadece 4 adımda telefonları eski haline döndürebileceğimizi söylesek?

Suya düşen telefonu kurtarmanın 4 etkili yolu

Elimizden düşürmediğimiz telefonlar gün içinde birçok görünmez kazaya maruz kalabiliyor. Bunlardan en sık rastlananı ise telefonların ıslanması. Bozulan cihazların tamir masrafları ise cep yakıyor. Şikayetçi olduğumuz bu durumu araştırdık ve tamirciye gitmeden bu durumu çözmenin yollarını araştırdık. İşte ıslanan telefonu hızlı bir şekilde kurtarmanın yolları.

HIZLI HAREKET EDİN!

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Telefon suya düştüğünde ya da ıslandığında hemen harekete geçmelisiniz. Hızlıca sudan çıkarın ve ardından hemen kapatın. Saniyeler içinde su telefonun iç kısmına sızabilir. Çok hızlı davranmak şart çünkü telefonun içinde kalan su telefonun kısa devre yapmasına neden olabilir.

TELEFONU PARÇALARINA AYIRMAK GEREKİYOR

Cihazın bataryası çıkarabiliyorsa kapatma işleminin ardından hemen baratyayı sökün. Bataryanın yanı sıra sim kartı ve hafoza kartını da çıkarmanız gerekiyor. Telefonun iç kısmını pamuk yardımıyla silerek kurulayın. Sim kart ve hafıza kart kısmını temizlemek için kürdanın ucuna pamuk koyun ve bu şekilde kurulayın.

EL SÜPÜRGESİ KULLANIN

İçini açtığınız telefonu saç kurutma makinesi kesinlikle kullanmamalısınız. Bu yöntem doğru bilinen yanlışlardandr. Bunun yerine el süpürgesi ile 20 dakika boyunca kurutun. Makineyi telefona çok yakın bir şekilde tutmayın.

PİRİNÇ DOLU BİR PLASTİK KAP İÇİNDE BEKLETİN

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Bir plastik kabın içine 4 bardak pirinç koyun. Bu şekilde telefonu 2 gün bekletin. Pirinç, telefonda kalan nemi çekmeye yardımcı olacaktır. Telefonun yüzeyi 6 saat sonra nem bırakabilir. Böyle bir durumda kuru bir bez yardımıyla telefonu silin. Pirinçli kabın ağzını kapalı bir şekilde bekletmeyi ihmal etmeyin ve 6 saatte bir telefonu kontrol edin.


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