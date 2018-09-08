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Suya düşen topu sahibine geri getiren balık ilginç görüntülere sahne oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

Suya düşen topu sahibine geri getiren balık ilginç görüntülere sahne oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntü çok sayıda kullanıcı tarafından ilgiyle izlendi. Sahibiyle oynayan köpek, top göle düşünce çaresizce beklemeye başlıyor. Köpeğin sahibinin de gölde giden topa bir şey yapaması sonrasında sürpriz bir an yaşanıyor.

Gölde bulunan bir balık, su üzerinde yüzen topu kıyıya doğru taşıyarak topu veriyor. İnanılmaz görüntü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
balık göl top köpek

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