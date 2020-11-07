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Suya düşen yaşlı kadını jandarma ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 13:43 | Son Güncelleme

Antalya’da çocuklarıyla birlikte gittiği Cennet Kanyonunda dengesini kaybederek suya düşen yaşlı kadın jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya’da çocuklarıyla birlikte gittiği Cennet Kanyonunda dengesini kaybederek suya düşen yaşlı kadın jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Keşif için bölgede bulunan Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu ve Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, yaşlı kadını düştüğü yerden çıkarırken Jandarma ekipleri üşümemesi için montlarını yaşlı kadına giydirdi.
Edinilen bilgiye göre, Selma Şerif Hanoğlu çocukları ve torunlarıyla birlikte Manavgat Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkiinde bulunan Cennet Kanyonuna gezmeye gitti. Selma Şerif Hanoğlu isimli yaşlı kadının dengesini kaybederek suya düşmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muhtar ve jandarma kısa sürede ulaştı
Kanyonda bir kadının düştüğü ve yardım istediği bilgisi üzerine yakınında keşif için kanyonun yakınında bulunan Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu ve Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri yaşlı kadını düştüğü yerden çıkarırken, üşümemesi için montlarını yaşlı kadına giydirdi.
112 sağlık ekipleri ve itfaiye kurtarma ekibinin gelmesinin ardından yaşlı kadın ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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