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Suya gömülen aracından bardakla su boşaltmıştı! O sürücü konuştu: Araç, hurdaya çıkacak

08.06.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da dün yağan yağmur nedeniyle selde kalan aracından bardakla su boşaltırken görüntülenen İrem Kuru, yaşadıklarını anlattı. Kuru, ''Orada elimizin altındaki tek şeydi bardak. Sular girmeye başladığında ilk etapta bardakla müdahale edebildik. Bardakla boşaltmaya başlamıştık sonradan iş çığrından çıktı, bardak da işe yaramaz oldu" dedi. Kuru, çalışamaz durumda olduğu için büyük ihtimalle aracının hurdaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Suya gömülen aracından bardakla su boşaltmıştı! O sürücü konuştu: Araç, hurdaya çıkacak

Başkentte dün öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle bazı okul binaları, iş yerleri ve caddeler su altında kaldı, araçlarında mahsur kalan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Caddenin su altında kalması nedeniyle seyir halindeyken aracında mahsur kalan İrem Kuru'nun suya gömülen otomobilinden bardakla su boşaltırken objektiflere takılan görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan oldu.

''BİR ANDA HER YER GÖL OLDU''

Kuru, yaşadığı korku dolu anları AA muhabiriyle paylaştı. Aydınlıkevler tarafına gitmeye çalıştığını ve olayın 5 dakika içinde gerçekleştiğini belirten Kuru, şöyle konuştu: "Kırmızı ışıkta durdum, bir anda her yer göl oldu. Hiçbir araba devam edemedi. Durduktan yaklaşık 6-7 dakika sonra da arabanın içi su almaya başladı. Çok panik olduk. Ne yapacağımızı bilemedik. Kapılar önce açılmadı. Motor kendini kapattı. Sağdan soldan bir şeyler diyenler oldu, hiçbir yetkiliye de ulaşamadığımız için kendi çabalarımızla çıkarak kenarda suların çekilmesini bekledik."

Arabadan bardakla su boşalttığı görüntülere ilişkin de Kuru, "Orada elimizin altındaki tek şeydi bardak. Sular girmeye başladığında ilk etapta bardakla müdahale edebildik. Bardakla boşaltmaya başlamıştık sonradan iş çığrından çıktı, bardak da işe yaramaz oldu." dedi.

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''NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK''

Araçta iki de iş arkadaşı olduğunu, bir arkadaşlarının kapısı açılmadığı için camdan çıktığını, kendilerinin de kapı açıldıktan sonra çıkabildiğini aktaran Kuru, "Arkadaşlarımızla birbirimizi telkin edemedik. Paniğimizi kontrol edemedik. Ne yapacağımızı, nasıl çıkacağımızı, kimi arayacağımızı şaşırdık. 155, 112 gibi neresi varsa aramaya çalıştık ama ihbar sayısı fazla olduğu için ulaşamadık. Kendi kendimizi motive etmeye çalıştık. İlk defa böyle bir şey başımıza geldiği için de ne yapacağımızı bilemedik." ifadelerini kullandı.

AA-20220608-28101482-28101481-SELDE_SUYA_GOMULEN_ARACINDAN_BARDAKLA_SU_BOSALTAN_SURUCU_YASADIKLARINI_ANLATTI

Arabanın sigorta işlemleri için tutanak ve rapor alınması gerektiğini, bu nedenle karakola geldiğini dile getiren Kuru, çalışamaz durumda olduğu için büyük ihtimalle aracının hurdaya çıkacağını sözlerine ekledi.


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Ankara
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