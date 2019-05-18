Suya kapılarak şehit olan askerler için hüzünlü tören  

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’na bağlı (JÖAK) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon’da tören düzenlendi.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının 8’inci gününde aramaları sürdüren JAK Timi'ndeki Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde Solaklı deresinde akıntıya kapıldı. Suda kaybolan iki asker, yapılan arama çalışmaları sonucu olay yerinden 700 metre aşağıda dere yatağında bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile asker ve polisler katıldı. Törende, 2 üyesini kaybeden JAK Timi’nin 9 üyesi de hazır bulundu. Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, JAK Timi’nde görevli askerlere sarılarak taziyelerini sundu.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Saygı duruşu ile başlayan törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Törenin ardından şehit askerlerin naaşları askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. İki şehit askerin cenazeleri memleketlerine gönderilmek üzere Trabzon Havalimanı’nda bekleyen askeri uçağa konuldu.

Şehit askerlerden evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in cenazesi Gaziantep’e, evli ve 3 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın cenazesi ise Çorum’a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Tören detayları

Saygı duruşu

Özgeçmiş okunmsı

Dua edilmesi

Şehitlerin naaşlarının taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: TRABZON,(DHA)

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