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Suya kapıldığı düşünülen bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

Suya kapıldığı düşünülen bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Çankırı'da taşkın suyuna kapıldığı düşünülen bekçinin bulunması için başlatılan çalışmalar bir haftadır devam ediyor.

Kızılırmak ilçesinde Tımarlı Hidroelektrik Santrali Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan ve 16 Mart'ta gerçekleşen taşkından sonra kaybolan Mustafa Kaya'yı arama çalışmaları kapsamında AFAD'a ait iz takip köpeğiyle de bölgede tarama yapılıyor.

Arama çalışmaları, Valilik koordinesinde AFAD, DSİ 52. Şube Müdürlüğü, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Acıçay'da, 16 Mart'ta aşırı yağış sonucu taşkın meydana gelmiş, bölgede yapımı devam eden HES'te çalışan işçiler, bekçi Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber vermişti.

Taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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