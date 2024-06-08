Suyla dolan araçların içini pet şişelerle boşaltmaya çalıştılar! Yer: Ankara... Caddeler göle döndü, arabalar suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara’da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara’nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi.

BİRÇOK ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç suya gömüldü.

Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilçesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.

SUYLA DOLAN ARAÇLARIN İÇİNİ BÖYLE BOŞALTMAYA ÇALIŞTILAR

Bazı araçların içi suyla doldu. Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.

PAZAR YERİNİ DE SU BASTI

Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı.

İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı. Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü. Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Ayaş yolu yoğun yağış sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatılırken çok sayıda araç sürücüsü, ekiplerin suyu tahliye etmesini bekledi. Bu arada yolda kalan bazı araçlar, iş makineleri ve forkliftlerle suyun olmadığı alanlara çekildi.

BELEDİYEDEN 'METRO' AÇIKLAMASI

Metro girişlerini su basması nedeniyle de metro seferleri durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yağış sonucu bazı metro istasyonlarında su seviyesinin normal değerlerin üzerine çıktığı belirtilerek, su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışmalar sonuçlanana kadar, OSB-GOP-Fatih-Harikalar Diyarı-Devlet Mah. istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği aktarılan açıklamada, "Bu güzergahta ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacak, metro seferlerimiz de Eryaman 5-Koru istasyonları arasında devam edecektir. Yaşadığımız olağandışı koşullar altında gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

UŞAK'TA DA BENZER MANZARALAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptığı Uşak'ta da beklenen yağış kent genelinde öğlen saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

Yağmur suları ve dolu yağışı bazı yolları kısa süreliğine kapadı. İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan bazı esnaflar da dükkanlarına su basmaması için önlem aldı. (İHA/DHA/AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





