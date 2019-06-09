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SUYU BOŞALTMAK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 23:05 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde esnaflık yapan Metin Altınışık (54), işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde esnaflık yapan Metin Altınışık (54), işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Piyade Mahallesi'nde meydana geldi. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağış, Piyade Mahallesi’nde birçok iş yeri ve evin suyla dolmasına sebep oldu. Dükkanına dolan suyu tahliye etmeye çalışan Metin Altınışık, elektrik akımını kesmek için depoya indi. Altınışık, yerden yükselen suların elektrikle temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Komşularından haber alamayan çevre esnafı, durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi ekipleri dükkanda arama yaptı. Kadavra köpekleriyle arama yapan AFAD ekipleri, 4 saat süren çalışmanın sonunda Altınışık’ın cansız bedenine ulaştı. Altınışık’ın cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
- Olay yerinden görüntü
- Arama kurtarma köpeklerinden görüntü
- Ekiplerden görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM-Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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