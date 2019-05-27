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Suyu çekilen Manavgat Şelalesi’nde tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Antalya’nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi’nde su seviyesi günlük değişiklik gösterirken, suyun azalmasıyla birlikte şelalenin karşı tarafına yürüyerek geçmeye çalışan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı.Manavgat ırmağında su seviyesi ırmak üzerinde bulunan barajlarda elektrik üretiminin yapılıp yapılmamasıyla değişiklik gösteriyor.

Suyu çekilen Manavgat Şelalesi’nde tehlikeli yolculuk

Antalya’nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi’nde su seviyesi günlük değişiklik gösterirken, suyun azalmasıyla birlikte şelalenin karşı tarafına yürüyerek geçmeye çalışan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı.
Manavgat ırmağında su seviyesi ırmak üzerinde bulunan barajlarda elektrik üretiminin yapılıp yapılmamasıyla değişiklik gösteriyor. Bir gün önce şelaleye gelen vatandaş şelaleyi taşmış vaziyette görürken, bir gün sonra aynı şelaleyi kurumuş halde görebiliyor. Su seviyesinin düştüğü şelalede ortaya ilginç görüntüler çıktı. Şelaleye gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Diğer taraftan Manavgat Büyük Şelale Tesislerinin karşı tarafında Ulukapı Mahallesi’nden demir korkulukları aşarak ırmak kenarına inen çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı. Küçük yaştaki çocuklar, her yıl onlarca kişinin boğulduğu şelalenin üzerinden yaya olarak karşıya geçmek isterken görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bazı çocukların şelalenin çağladığı bölüme balıklama atladığı görüldü.
Şelalenin karşısının demir korkuluklarla çevrili olduğunu belirten vatandaşlar, “Demir korkulukların altından geçmek suretiyle içeri girenler büyük tehlike yaşıyor. Yetkililerden bir an önce gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Suyu çekilen Manavgat Şelalesi’nde tehlikeli yolculuk

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