Suyu da plastik leğende getirdim

Son Güncelleme 4 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 10:56 |4 saat önce

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Boğaz manzaralı evde yaşasa da temizliğini kendisi yapıyor.

Deniz manzaralı evde yaşayan ünlülerden biri de bir dönemin gözde grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer.

Suyu da plastik leğende getirdim

1 / 20 Grup bir dönem hem müzik dünyasında hem de ekranda fırtına gibi estikten sonra yollarını ayırdı.

2 / 20 İşte kendi sosyal medya sayfalarındaki paylaşımlarla ünlülerin deniz manzaralı evleri. İşte ünlü popçu Murat Boz'un evinden İstanbul manzarası. Fotoğraflar: Instagram/ Twitter

3 / 20 Bir süre önce Boz'un, yanına taşınan sevgilisi Aslı Enver için evini yenilettiği haberleri basına yansımıştı.

4 / 20 Ece Sükan'ın manzarası böyle. Sık sık seyahat eden ve dünyayı gezen Sükan, İstanbul'a döndüğünde bu nefis manzaranın keyfini çıkarıyor.

5 / 20 Bu ünlü oyuncu da zaman zaman yaşadığı evin manzarasını Instagram'dan paylaşıyor.

6 / 20 Ayşegül Aldinç'in balkonundan sabah manzarası.

7 / 20 Burası Neslihan Atagül ile bir süre önce evlendiği Kadir Doğulu'nun evi.

8 / 20 Çift her sabah bu Boğaz manzarasına uyanıyor.

9 / 20 Burası da Hande Subaşı'nın evi.

10 / 20 Genç oyuncu zaman zaman evinden manzaralar paylaşıyor Instagram sayfasında.

11 / 20 Bu da onun paylaşımlarından biri. Bu da onun paylaşımlarından biri.

12 / 20 Bu da Şahnaz Çakıralp'in evinden görünen manzara. Bu da Şahnaz Çakıralp'in evinden görünen manzara.

13 / 20 Güzel oyuncu sık sık Instagram sayfasından bu manzaranın fotoğraflarını paylaşıyor. Güzel oyuncu sık sık Instagram sayfasından bu manzaranın fotoğraflarını paylaşıyor.

14 / 20 Burası da Cihangir'deki evlerinde çok gürültü olduğu için Emirgan'a taşınan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşadığı villa. Burası da Cihangir'deki evlerinde çok gürültü olduğu için Emirgan'a taşınan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yaşadığı villa.

15 / 20 Bu fotoğrafı yağmurlu bir günde Kobal çekip paylaştı. Bu fotoğrafı yağmurlu bir günde Kobal çekip paylaştı.

16 / 20 Çiftin evi Boğaz manzaralı. Çiftin evi Boğaz manzaralı.

17 / 20 Ünlü de olsa zaman zaman evini kendisi temizliyor. Üstelik de yaşadığı evin öyle bir Boğaz manzarası var ki! Ünlü de olsa zaman zaman evini kendisi temizliyor. Üstelik de yaşadığı evin öyle bir Boğaz manzarası var ki!

18 / 20 Peki sizce bu neredeyse "denizin üstünde" oturan genç şarkıcı kim. Peki sizce bu neredeyse "denizin üstünde" oturan genç şarkıcı kim.

19 / 20 Üstelik bir dönem gençliğin gözdesi olan gruplardan birinde şarkı söyleyen bu genç kadın evinin tüm işlerini de gerektiği zaman kendisi yapıyor. Üstelik bir dönem gençliğin gözdesi olan gruplardan birinde şarkı söyleyen bu genç kadın evinin tüm işlerini de gerektiği zaman kendisi yapıyor.