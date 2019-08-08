İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, yaşam kaynağı olan suyun doğru ve yeterli tüketiminin önemine dikkati çekerken, kişinin günlük su ihtiyacının, yaşam biçimine, bulunduğu coğrafyaya, kilosuna ve cinsiyetine göre değişiklik gösterdiği uyarısında bulundu.

Doğru miktarlarda su tüketmenin vücuda onlarca faydası olduğu gibi fazla tüketiminin de ciddi zararlar oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Vücuda alınan suyun 2.5-3 litrelik kısmı; terleme, solunum, idrar ve benzeri aktivitelerle kaybedilir. Normal koşullarda günde ortalama 2-2.5 litre yani 10-12 bardak su ile tüketilen sıvının yeri doldurulur. Normal koşulların dışı, yani kişinin fazla kilosu olması, günlük aktiviteleri gibi durumlar su tüketimini arttırabilir. Basit bir hesaplama yapacak olursak, normal kilonun üzerine çıkılan her 10 kilo için ekstra 1 bardak su tüketilmesi gerekir" dedi.

"Gereğinden fazla su içmek metabolik dengeyi bozar’’

Gereğinden fazla su tüketmenin de az tüketmek kadar tehlikeli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gümürdülü, suyun dengeli tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Gereğinden fazla su içmenin metabolik dengeyi bozduğunu söyleyen Gümürdülü şunları kaydetti:

"Besinlerin sindirimi, dokulara taşınması ve hücrelerde kullanılması sonucu oluşan zararlı atıkların atılması ve vücut ısısının düzenlenmesi için su gereklidir. Vücutta yeterince su bulunması yaşam için zorunludur. Böbreklerin su atma kapasitesinin üzerinde su alınması ise fazla çalışmasına neden olur. Böbreklerin fazla çalışması, işlev kaybına yol açar. Bu durumda vücuttan atılamayan su, kanda birikerek sodyum, potasyum ve birçok mineral dengesinin bozulmasına neden olur. Bunlara bağlı olarak vücuttaki tüm işlevsel faaliyetler olumsuz bir şekilde etkilenir."

Böbreklerin dakikada ortalama 125 ml kanı süzgeçten geçirebildiklerini ifade eden Gümürdülü, "Aşırı su tüketimi ’hiponatremi’ye neden olur. Kanın sodyum düzeyindeki düşmeye bağlı gelişen beyin ödemi, bulantı, kusma, halsizlik, bilinç değişiklikleri, kasılma nöbetleri, koma ve hatta ölüme neden olabilir" şeklinde konuştu.