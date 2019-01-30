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“Suyun Altında Bir Nefes” sergisi sanatseverlerden tam not aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Suyun Altında Bir Nefes” fotoğraf sergisi sanatseverlerden tam not aldı.Sualtı Fotoğrafçısı Ferhan Coşkun, Karadeniz, Ege ve Marmara denizinde yaşayan birbirinden ilginç sualtı canlılarını fotoğraflayarak dikkatleri üzerine çeken bir sergi ortaya çıkarttı.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Suyun Altında Bir Nefes” fotoğraf sergisi sanatseverlerden tam not aldı.
Sualtı Fotoğrafçısı Ferhan Coşkun, Karadeniz, Ege ve Marmara denizinde yaşayan birbirinden ilginç sualtı canlılarını fotoğraflayarak dikkatleri üzerine çeken bir sergi ortaya çıkarttı. Birbirinden ilginç 26 deniz canlısını fotoğraflarıyla anlatan Ferhan Coşkun, 2 yıllık emeğini Büyükçekmecelilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“Denizlerdeki canlıları incelemek isteyen herkesi sergiye davet ediyorum”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen sergiye katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Çok güzel ve başarılı bir sergi olmuş. Sergiyi keyif alarak gezdim. Denizlerdeki canlıları incelemek isteyen, merak eden herkesi bu sergiye davet ediyorum. Bu tür aktiviteler sayesinde ilçemiz kültür ve sanat şehri olarak biliniyor. Bu güzel sergiyi bizlerle paylaştığı için Ferhan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık” dedi.
Türkiye’deki denizlerde yaşayan canlı yaşamına dikkat çekmek ve canlıların korunmasını sağlamak amacıyla sergiyi gerçekleştirdiğini belirten Ferhan Coşkun, sergiye ev sahipliği yapan Büyükçekmece Belediyesi’ne teşekkür etti.

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