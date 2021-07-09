HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da suyun tahliye edildiği barajdan balık ölülerini sepetlerle topladılar! ''40 senelik emek gitti''

Manisa'da suyun tahliye edildiği barajdan balık ölülerini sepetlerle topladılar! ''40 senelik emek gitti''

09.07.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Afşar Barajı'ndaki su, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Alaşehir Çayı'na bırakıldı. Susuz barajın dibinde kalan balıklar ise öldü. Baraj kenarına gelen bazı kişilerin de balık ölülerini sepetlere doldurup, götürmesi dikkat çekti.

Manisa'da suyun tahliye edildiği barajdan balık ölülerini sepetlerle topladılar! ''40 senelik emek gitti''

Manisa Alaşehir'de 1976 yılında yaptırılan Afşar Barajı'nın su tutma kapasitesi, zamanla kum ve mil dolması nedeniyle düştü. Barajın rehabilitasyonu kapsamında, basınçlı damla sulama sistemi inşaatı için bir süre önce çalışma başlatıldı. Su alma yapısındaki tadilat nedeniyle barajdaki suyun tahliyesine 2 gün önce başlandı. Barajdaki birikmiş su, Alaşehir Çayı'na bırakılırken, tamamı tahliye edildi. Baraj dibinde kum ve mil birikintisi kaldı. Çukurlarda kalan suların da kuruması ve tahliye edilmesinin ardından kum ve millerin temizleneceği öğrenildi.

ÖLÜ BALIKLARI TOPLAYIP GÖTÜRDÜLER

Barajdaki suyun tahliye edilmesiyle balıklar ise baraj dibinde kalıp öldü. Bunun üzerine ellerinde sepetlerle baraj kenarına gelen bazı kişilerin, balık ölülerini toplayıp, götürdüğü görüldü. Bölgedeki balıkçılar ise ekmek kaynakları olan barajdaki suyun tahliye edilmesiyle mağdur olduklarını söyledi.

Girelli Mahallesi Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Avşar, "Barajdaki suyu tamamen boşalttılar. Ne yapacaklar, bilmiyoruz. Balıklar öldü. Balıkçılar olarak mağdur olduk" dedi.

Screenshot_19

''40 SENELİK EMEK GİTTİ''

Balıkçı Mehmet Fırtına ise "40 senelik emek gitti. Barajdaki balıklar öldü. Bizler, ekmek kapımızdan olurken, su kuşları balığa doydu" diye konuştu.

Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanı Ahmet Işıklı da barajın zamanla kum ve mil ile dolduğu için kapasitesinin düştüğüne dikkat çekip, "Su toplama kapasitesi azaldığı için sulama suyu yetersiz hale gelmişti. Bu nedenle çalışma başlatıldı ama bu çalışmanın mutlaka yapılması gerekiyordu. Balıkların telef olmasına üzüldük ancak çalışmalar bitip, barajın tekrar su tutmasından sonra tekrar balık bırakılacak" dedi.

Screenshot_20

Malatya'da balık ölümleri tedirgin ediyor, yiyen martılar da ölüyorMalatya'da balık ölümleri tedirgin ediyor, yiyen martılar da ölüyor

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNER Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu! Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! AK Partili başkana soruşturmaSosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! AK Partili başkana soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.