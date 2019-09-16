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Suyunun şifalı olduğuna inanılan çeşme mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 22:52 | Son Güncelleme

DÜZCE- Akçakoca yolunda bulunan, akan suyun şifalı olduğuna inanılarak, sıkça kullanılan çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle zabıta ekiplerince mühürlendi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE- Akçakoca yolunda bulunan, akan suyun şifalı olduğuna inanılarak, sıkça kullanılan çeşme, bakteriyolojik açıdan sakıncalı görülmesi nedeniyle zabıta ekiplerince mühürlendi.

Düzce- Akçakoca yolu kenarında bulunan ve suyu şifalı olduğuna inanılarak, içilen çeşme, Akçakoca Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk'un imzasıyla Akçakoca Belediyesi'ne gönderilen yazıda, "İlçemiz sınırları içinde yer alan 'şifalı su' diye adlandırılan kaynaktan kurumumuz personelince alınan kontrol izleme su numunesi, bakteriyolojik ve kimyasal yönden analizi yaptırılmış olup bakteriyolojik yönden uygun olmadığı görülmüştür. Söz konusu suyun içme-kullanma suyu olarak kullanılmasının durdurulması gerekmektedir" denildi.

Suyun içilebilir hale getirilene kadar tüketilmemesi için çeşmenin mühürlendiği belirtildi.

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