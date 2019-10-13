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Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

Forum Trabzon düzenlediği ’Aile Festivali’ kapsamında ünlü sanatçı Suzan Kardeş’i ağırladı.21 Eylül 2019 tarihinde 7’den 70’e herkesin katılacağı Aile Festivali’ne start veren Forum Trabzon, ziyaretçisi olan tüm aile bireylerinin keyifle katılacağı, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Forum Trabzon düzenlediği ’Aile Festivali’ kapsamında ünlü sanatçı Suzan Kardeş’i ağırladı.
21 Eylül 2019 tarihinde 7’den 70’e herkesin katılacağı Aile Festivali’ne start veren Forum Trabzon, ziyaretçisi olan tüm aile bireylerinin keyifle katılacağı, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aile Festivali kapsamında yer alan birbirinden eğlenceli etkinliklerden biri de ünlü makyöz ve ses sanatçısı Suzan Kardeş ile gerçekleştirildi. Yoğun ilginin yaşandığı etkinlikte ünlü sanatçı makyajdan, yemeğe pek çok konuda ziyaretçileri ile sohbet etti. Gençlere tavsiyelerde bulanan Suzan Kardeş, “Gençler, kadınlar ve erkekler hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Hayal kurmak parayla olan bir şey değil. Kurarsan bir gün elbet bir şey tutar. Öyle öyle bir gün gerçekten Türkan Şoray ile çalıştık. Hayal gerçek oldu. Çok çalışmak lazım. Her işte olduğu gibi bizim camiada da eline iki fırça alıp ‘ben makyaj yapmayı çok iyi biliyorum’ diyerek o işe girilmiyor” ifadelerini kullandı.
Rumeli türkülerinden oluşan mini bir konser de veren Suzan Kardeş, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu

Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu
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