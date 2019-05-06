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Suzan Kardeş, Hıdırellez etkinliğinde coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, Hıdırellez etkinliğinde sevenleriyle buluştu.Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, her yıl ritüellerle kutladığı Hıdırellez etkinliğini, bu sene tüm prodüksiyonunu kendisinin üstlendiği bir organizasyonla geçtiğimiz gece İstanbul’da bir gösteri merkezinde gerçekleştirdi.Kardeş, kendisini izlemeye gelen yaklaşık 2 bin kişi eşliğinde baharın gelişini de büyük bir coşkuyla karşıladı.Suzan Kardeş bu sene 20.sini düzenlediği etkinliğe özel hazırlanan sahnede; çiçekler, büyük ağaçlar ve salıncaktan oluşan muhteşem dekor eşliğinde katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, Hıdırellez etkinliğinde sevenleriyle buluştu.
Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, her yıl ritüellerle kutladığı Hıdırellez etkinliğini, bu sene tüm prodüksiyonunu kendisinin üstlendiği bir organizasyonla geçtiğimiz gece İstanbul’da bir gösteri merkezinde gerçekleştirdi.
Kardeş, kendisini izlemeye gelen yaklaşık 2 bin kişi eşliğinde baharın gelişini de büyük bir coşkuyla karşıladı.
Suzan Kardeş bu sene 20.sini düzenlediği etkinliğe özel hazırlanan sahnede; çiçekler, büyük ağaçlar ve salıncaktan oluşan muhteşem dekor eşliğinde katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Gece boyunca dinleyicilerine defalarca teşekkür eden başarılı sanatçı tüm şarkılarını sevenleriyle tek bir ağızdan söyledi.
Suzan Kardeş, Balkanlar’dan Yeşilçam’a, Türkçe Pop’lardan, Arabesk ve 9/8’liklere kadar uzanan repertuvarını da dinleyici ile buluşturunca sahnede festival havası esti.
“Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum”
Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Suzan Kardeş, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Hayallerimin gerçek oluşunu izliyorum, ağlamamak için zor tutuyorum kendimi ama ağlamayacağım çünkü çok eğleneceğiz bu gece. Evimin bahçesinde 30 kişiyle başladı bu kutlamalar şimdi beni bekleyen 2 bin kişi var ve inanılmaz bir kuyruk var dışarıda, çok mutluyum ama tek başıma olmadı tüm bunlar. İnci Razaki ekibiyle birlikte şahane şeyler oluşturdu. Hıdırellez’in özelliği de buydu zaten ve adeta birlikten güç doğdu bu gece.”
Gecede Suzan Kardeş’i yalnız bırakmayan ünlü dostlarının arasında;
İvana Sert, Gökçe Bahadır, Oğuzhan Uğur, Hatice Aslan, Didem Şahin, Fırat Sobutay ve Deniz Özerman vardı.
Misafirlere konser çıkışında; kırmızı bereket kesesi, kırmızı sağlık bilekliği, kırmızı yumurta, ısırgan otu ve mum hediye edilerek uğurlandı.

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