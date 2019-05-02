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Suzan Kardeş, Hıdırellez etkinliğine hazırlanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Sanatçı Suzan Kardeş 5 Mayıs’ta Hıdırellez kutlamasında sahne alacak.Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, her yıl çeşitli ritüellerle kutladığı Hıdırellez’i 5 Mayıs’ta özel olarak hazırladığı etkinlikle kutlayacak.’’Gönlümüzü, yüreğimizi bereket gelsin diye açacağız’’Suzan Kardeş, özenle hazırlandığı gece ile ilgili, ”İnsanın hayalleri olur ve bende hayallerim gerçekleşiyor diye çok heyecanlıyım.

Suzan Kardeş, Hıdırellez etkinliğine hazırlanıyor

Sanatçı Suzan Kardeş 5 Mayıs’ta Hıdırellez kutlamasında sahne alacak.
Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, her yıl çeşitli ritüellerle kutladığı Hıdırellez’i 5 Mayıs’ta özel olarak hazırladığı etkinlikle kutlayacak.

’’Gönlümüzü, yüreğimizi bereket gelsin diye açacağız’’
Suzan Kardeş, özenle hazırlandığı gece ile ilgili, ”İnsanın hayalleri olur ve bende hayallerim gerçekleşiyor diye çok heyecanlıyım. Hıdırellez’i bu sene Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi ismiyle kutluyoruz. 5 Mayıs gecesi genci yaşlısı her yaştan, kesimden insan orada olacak ve internaktif bir çalışma olacak. Geceye özel bazı hediyelerimiz var. Birçok ritüelimiz var ve her şeyi orada deneyimleyecek ve öğrenecekler. Büyük bir bahçe kuruyoruz sahneye. Onlar da bu bahçenin şenliğini yaşayacaklar” ifadelerini kullandı. Kardeş, Balkanlar’dan Yeşilçam’a, Türkçe Pop’lardan, Arabesk ve 9/8’liklere kadar uzanan repertuvarını dinleyici ile buluşturacak.

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