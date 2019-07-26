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Suzan Kardeş şehir şehir geziyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

Suzan Kardeş, bu yaz da Türkiye’de şehir şehir gezerek konser vermeye devam edecek.Tüm şehirlere karayolu ile giden ve gittiği her şehirde sevenleriyle buluşan Suzan Kardeş, bu yaz da Türkiye’de şehir şehir gezerek konser vermeye devam ediyor.

Suzan Kardeş şehir şehir geziyor

Suzan Kardeş, bu yaz da Türkiye’de şehir şehir gezerek konser vermeye devam edecek.
Tüm şehirlere karayolu ile giden ve gittiği her şehirde sevenleriyle buluşan Suzan Kardeş, bu yaz da Türkiye’de şehir şehir gezerek konser vermeye devam ediyor. Çanakkale, Adana, Kırklareli, Trakya, Gümüşlük, İzmir ve İstanbul konserlerini tamamlayan sevilen sanatçı, geçtiğimiz günlerde Bozcaada caz festivalinde sahne alarak yaz aylarının en çok sevilen adasında tatilcilere unutulmayacak bir yaz akşamı yaşattı.
Kardeş’i izlemeye gelenler arasında Gülben Ergen’de vardı, Suzan Kardeş başarılı sanatçıyı sahnesine davet edince keyifli dakikalar yaşandı. Sevilen sanatçı, sahnesinde birçok döneme damgasını vuran her türden unutulmaz şarkıları müzikseverler ile paylaşıyor.
Suzan Kardeş yaz sezonu boyunca şehir şehir gezerek konserlerine devam edecek.

Suzan Kardeş şehir şehir geziyor

Suzan Kardeş şehir şehir geziyor

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