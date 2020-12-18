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Suzuki bir asrı devirdi!

18.12.2020 09:00 | Son Güncelleme:
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Suzuki bir asrı devirdi!

Sunduğu ürün gruplarıyla dünya markası olan Suzuki, bu yıl 100. yaşını kutluyor. 1920 yılında Michio Suzuki tarafından kurulan marka; motosiklet, otomobil, dıştan takma deniz motorları ve ATV araçları olmak üzere geniş ürün yelpazesine ulaştı.

Türkiye’de Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, bu yıl 100. yaşını kutluyor. Tarihi boyunca otomobilden motosiklete, deniz motorlarından ATV araçlarına kadar taşıt endüstrisinin pek çok kolunda ürünler veren Suzuki, geride bıraktığı 100 yıldaki birikimlerini geleceğe aktarmak üzere faaliyetlerine devam ediyor.

Suzuki 100 yaşında

HİKAYE DOKUMA TEZGAHLARINDA BAŞLADI

Suzuki’in Japon Michio Suzuki tarafından kurularak ilk etapta dokuma tezgahlarıyla başlayan serüveni, hızlı bir büyüme gösterdi. Motorlu araç faaliyetine 1952 yılında iki zamanlı Power Free 36 cc motosiklet ile adım atan marka, 1954 yılında Suzuki Motor Co. Ltd olarak şirket unvanını değiştirdi ve bir yıl sonra seri üretime geçtiği iki zamanlı Suzulight 360 cc ile Japonya’da mini araç dönemini başlattı. Günümüzün hafızalara kazınan markanın logosunun 1958 yılında tescil edilmesinden 2 sene sonra otomobil üretim tesisini de tamamlayan marka, ilk ihracatını ve kamyonet üretim tesisini de bu dönemde tamamladı. Markanın ilk hafif ticari aracı 1961’de üretilmeye başlanan Suzulight Carry oldu. 1979’da üretilen küçük sınıf model Alto ise markanın büyüme hızına katkı sağlayan modeller arasında yer aldı.

Suzuki 100 yaşında

ORTAKLIKLAR İMZALANDI!

1980’li yıllarda marka, küresel çaptaki ortaklıklarını artırdı. İlk olarak GM, Isuzu ve Suzuki arasında otomobil üretimi için bir ortaklık kuruldu. Markanın efsane modeli Swift’in 1983’te 3 kapılı olarak üretilmeye başlanmasının ardından 5 kapı seçeneği de eklendi. Markanın küçük SUV’daki öncü modeli Vitara ise 1988’de Escudo adıyla 1,6 litrelik motoru ve 4x4 çekişli olarak Japonya’da tanıtıldı. 1990’a gelindiğinde Suzuki Motor Corporation yılları başladı. 2002’de dünya genelinde 30 milyon otomobil satışı gerçekleştiren Suzuki, 2003’te Fiat ile ortaklık imzaladı. 2010’lu yıllar ise Toyota ile yapılan ve giderek kapsamı genişleyen işbirliklerine şahitlik etti. 2016 yılında başlayan bu ortak hareket, Markanın Hindistan’daki Gujarat fabrikasını açması ve Toyota ile geleceğe yönelik iş ortaklığı mutabakatın imzalanmasıyla devam etti. 2018 yılında her iki şirket, Hindistan’da hibrit ve diğer araçların karşılıklı tedariki için anlaştı. Bir yıl sonra ise sermaye ortaklığı anlaşması imzalandı.

Suzuki 100 yaşında

MOTOSİKLET KONUSUNDA ÖNCÜ

1952 yılında motosiklet üretimine Power Free isimli 2 zamanlı 36 cc’lik bisiklet motor ile başlayan Suzuki, 60 cc’lik Diamond Free motorunu 1953’te pazara sundu. Motosiklet üretimi sürerken 60’lı yıllarda motorsporları dünyasına da adım atan marka, Man Adası TT şampiyonasının 50 cc motosiklet klasmanını yarışçı Mitsuo Ito ile kazandı. 1999’da hız rekoru kıran GSX 1300R Hayabusa gibi modellerle markanın motosiklet üretimi 40 milyonu aştı. 2002’de Burgman serisinden Skywave 650, 2012’de e-Let’s elektrikli scooter, 2018’de yeni Katana ve 2019’da pazara sunulan V-Strom 1050 modelleriyle Suzuki motosiklet yelpazesi genişlemesini sürdürdü.

DENİZ MOTORLARINDA DA ÖNCÜ MARKA

Kara taşıtlarının yanında deniz motorları pazarının da küresel ölçekli isimleri arasında bulunan Suzuki, ilk olarak 1965 yılında 5,5 HP gücünde 2 zamanlı D55 model dıştan takmalı deniz motorunu üretti. 2017 yılında ters yönde de dönen pervaneli model DF350A sınfının öncüsü olurken S17 ise 2019 yılında Japonya Yılın Teknesi yarışmasında “En İyi Balıkçı Teknesi” ödülünü kazandı.


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