Suzuki'den büyük yatırım! 1 milyar doları aşıyor

Suzuki Motor, elektrikli araçların üretimi amacıyla Hindistan'a dev bir yatırım yapacak. Japon üreticiden yapılan açıklamada, Başbakan Kişida Fumio'nun Hindistan ziyaretinde imzalanan mutabakatla ilgili bilgi paylaşıldı.

YATIRIMI 1 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Buna göre Suzuki, elektrikli araçlar ile otomobil bataryalarına yönelik tesisler için Hindistan'a 150 milyar yen (1,26 milyar dolar) yatırım yapacak.

Projeye göre firmanın ülkedeki fabrikalarından birinde elektrikli araçların imalatı 2025'e dek başlayacak.

Batarya üretimini hedefleyen yeni tesisin inşaatı ise bu sürede tamamlanacak.

Suzuki'nin, Hindistan'ın batısındaki Gujarat ve kuzeyindeki Haryana bölgelerinde fabrikaları bulunuyor. (AA)

