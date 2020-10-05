Suzuki SX4 S-Cross Türkiye'ye geliyor! İşte Suzuki SX4 S-Cross'un fiyatı

Suzuki Sx4 S-Cross, Japon otomobil üreticisinin SUV tutkunlarına yönelik ürettiği en dikkat çeken otomobillerden biri. Suzuki'nin açıklamasına göre crossover sınıfında yer alan SX4 S-Cross, yurt dışındaki macerasının ardından Türkiye'ye gelmek üzere.

SUZUKİ SX4 S-CROSS ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Suzuki, Sx4 S-Cross modelini ekim ayı içerisinde ülkemizde satışa sunacağını açıkladı. 1,4 litre hacimli 140 PS güç üreten Boosterjet benzinli motorla gelen SX4 S-Cross bir crossover otomobilden beklendiği gibi binek bir otomobilden daha heybetli bir yapıya sahip. 6 ileri tam otomatik şanzıman sunan otomobil, iç tasarımında ise 8 inç multimedya ve navigasyon sistemi, ısıtmalı koltuklar, manuel modda direksiyondan vites kulakçıkları gibi standart donanım özellikleri sunuyor. Otomobilin dışında ise bizi LED far grubu, geri görüş kamerası gibi günümüz otomobillerinde karşılaştığımız teknolojik bazı özellikler karşılıyor. Sx4 S-Cross 0-100 km hızlanmasını ise 9.5 saniyede tamamlıyor.

SUZUKİ SX4 S-CROSS FİYATI

Sx4 S-Cross fiyatı 289 bin 900 TL olarak açıklanmış durumda. Otomobil, 8 farklı gövde renk seçeneği ve GL Elegance adı verilen tek donanımı ile satışa sunulacak.

