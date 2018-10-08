Suzuki Vitara Paris’te!

Japon otomotiv üreticisinin 1988 yılından bu yana dört nesildir ürettiği kompakt SUV modeli Suzuki Vitara makyajlandı. Ürün yelpazesinde markanın mini SUV modeli Suzuki Jimny’nin hemen üstünde konumlanan Vitara için son jenerasyon 2014 Paris Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkmış ve 2015 yılında üretime girmişti.
Yeni Suzuki Vitara ise bugün ziyaretçilere kapılarını açan 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda boy gösterdi. Ancak beklenilenin aksine beşinci nesil modeli ile değil.
Açık konuşmak gerekirse fuarda sergilenen model dördüncü nesil modeli üzerinden birkaç tasarım değişikliğine gidildiğini gösteriyor. Kısıtlı olan fotoğraflar bizlere yeni bir ızgara ve yeniden tasarlanmış bir ön tampon olduğunu gösteriyor. Kabin içinde de birkaç teknolojik ve ergonomik değişikliğin mevcut olduğu biliniyor.
Vitara, kariyerinde 30 yılı geride bıraktı. Bu kompakt SUV’un dördüncü jenerasyonunun piyasaya çıkmasının üzerinden ise henüz üç yıl gibi kısa bir süre geçti. Yani yapılacak birkaç revizyon ile birlikte piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Zaten Suzuki, adından daha çok Jimny, Swift ve Ignis gibi küçük şehir arabalarından söz ettiren bir marka. Markanın modeli yeniden yapılandırmanın getireceği masraflardan kaçınması oldukça anlaşılabilir bir durum.
Suzuki Vitara için asıl değişiklik kaputun altında!
Motor yelpazesine 116 beygir gücündeki 1.0 Boosterjet benzinli motor seçeneği eklendi. Mevcut 1.4 Boostjet benzinli motorun ise 140 beygirlik gücü ile 1.6 VVT’nin yerini alması bekleniyor. Yeni Vitara’nın önümüzdeki yılın başında Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
Fiyatların ise Avrupa’da 18.390 avro ile 27.890 avro arasında değişmesi bekleniyor. Vitara için şuan ülkemizde 2018 model yılı ile 136.000 TL ile 168.348 TL fiyatlar arasında anahtar teslimi gerçekleştiriliyor. Buradan yola çıkarak tahmin yürütmek biraz zor. Ancak, ilerleyen aylarda 2019 model yılı için başlangıç fiyatları açıklanır diye tahmin ediyoruz.
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