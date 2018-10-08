Suzuki Vitara Paris’te!

Japon otomotiv üreticisinin 1988 yılından bu yana dört nesildir ürettiği kompakt SUV modeli Suzuki Vitara makyajlandı. Ürün yelpazesinde markanın mini SUV modeli Suzuki Jimny’nin hemen üstünde konumlanan Vitara için son jenerasyon 2014 Paris Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkmış ve 2015 yılında üretime girmişti.

Yeni Suzuki Vitara ise bugün ziyaretçilere kapılarını açan 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda boy gösterdi. Ancak beklenilenin aksine beşinci nesil modeli ile değil.

Açık konuşmak gerekirse fuarda sergilenen model dördüncü nesil modeli üzerinden birkaç tasarım değişikliğine gidildiğini gösteriyor. Kısıtlı olan fotoğraflar bizlere yeni bir ızgara ve yeniden tasarlanmış bir ön tampon olduğunu gösteriyor. Kabin içinde de birkaç teknolojik ve ergonomik değişikliğin mevcut olduğu biliniyor.

Vitara, kariyerinde 30 yılı geride bıraktı. Bu kompakt SUV’un dördüncü jenerasyonunun piyasaya çıkmasının üzerinden ise henüz üç yıl gibi kısa bir süre geçti. Yani yapılacak birkaç revizyon ile birlikte piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Zaten Suzuki, adından daha çok Jimny, Swift ve Ignis gibi küçük şehir arabalarından söz ettiren bir marka. Markanın modeli yeniden yapılandırmanın getireceği masraflardan kaçınması oldukça anlaşılabilir bir durum.