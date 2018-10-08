HABER

Suzuki Vitara Paris’te!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

Japon otomotiv üreticisi Suzuki, 30 yıldır ürün yelpazesinde yer alan kompakt SUV modelini makyajladı. Yeni Suzuki Vitara, kardeşi Suzuki Jimny ile birlikte 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda yer aldı. İşte detaylar.

Suzuki Vitara Paris’te!

Japon otomotiv üreticisinin 1988 yılından bu yana dört nesildir ürettiği kompakt SUV modeli Suzuki Vitara makyajlandı. Ürün yelpazesinde markanın mini SUV modeli Suzuki Jimny’nin hemen üstünde konumlanan Vitara için son jenerasyon 2014 Paris Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkmış ve 2015 yılında üretime girmişti.

Yeni Suzuki Vitara ise bugün ziyaretçilere kapılarını açan 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda boy gösterdi. Ancak beklenilenin aksine beşinci nesil modeli ile değil.

Açık konuşmak gerekirse fuarda sergilenen model dördüncü nesil modeli üzerinden birkaç tasarım değişikliğine gidildiğini gösteriyor. Kısıtlı olan fotoğraflar bizlere yeni bir ızgara ve yeniden tasarlanmış bir ön tampon olduğunu gösteriyor. Kabin içinde de birkaç teknolojik ve ergonomik değişikliğin mevcut olduğu biliniyor.

Vitara, kariyerinde 30 yılı geride bıraktı. Bu kompakt SUV’un dördüncü jenerasyonunun piyasaya çıkmasının üzerinden ise henüz üç yıl gibi kısa bir süre geçti. Yani yapılacak birkaç revizyon ile birlikte piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Zaten Suzuki, adından daha çok Jimny, Swift ve Ignis gibi küçük şehir arabalarından söz ettiren bir marka. Markanın modeli yeniden yapılandırmanın getireceği masraflardan kaçınması oldukça anlaşılabilir bir durum.

Suzuki Vitara için asıl değişiklik kaputun altında!

Motor yelpazesine 116 beygir gücündeki 1.0 Boosterjet benzinli motor seçeneği eklendi. Mevcut 1.4 Boostjet benzinli motorun ise 140 beygirlik gücü ile 1.6 VVT’nin yerini alması bekleniyor. Yeni Vitara’nın önümüzdeki yılın başında Avrupa ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Fiyatların ise Avrupa’da 18.390 avro ile 27.890 avro arasında değişmesi bekleniyor. Vitara için şuan ülkemizde 2018 model yılı ile 136.000 TL ile 168.348 TL fiyatlar arasında anahtar teslimi gerçekleştiriliyor. Buradan yola çıkarak tahmin yürütmek biraz zor. Ancak, ilerleyen aylarda 2019 model yılı için başlangıç fiyatları açıklanır diye tahmin ediyoruz.

Ekim ayında vizyona girecek yerli filmler

PARTNERParanın bereketi nasıl artar?Paranın bereketi nasıl artar?
Android telefonlara anlık çeviri desteğiAndroid telefonlara anlık çeviri desteği
UEFI kısmını hedef alan bir siber saldırı keşfedildiUEFI kısmını hedef alan bir siber saldırı keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suzuki Vitara paris teknoloji

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

NASA'dan korku yaratan rapor: Dünya donacak!

Rusya’dan Suudi Veliaht Prensi’nin 'petrol' iddiasına yanıt: Prensin tatlı rüyası

Rusya’dan Suudi Veliaht Prensi’nin 'petrol' iddiasına yanıt: Prensin tatlı rüyası

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

Aleyna Tilki'den bornozlu dans videosu!

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

İlginizi Çekebilir

Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1

Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1

WhatsApp’a yerli rakip geliyor!

WhatsApp’a yerli rakip geliyor!

Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!

Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama

Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama

Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!

Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!

Android telefonlara anlık çeviri desteği

Android telefonlara anlık çeviri desteği

UEFI kısmını hedef alan bir siber saldırı keşfedildi

UEFI kısmını hedef alan bir siber saldırı keşfedildi

Nokia 7.1 için geri sayım başladı

Nokia 7.1 için geri sayım başladı

OnePlus 6T tüm hatlarıyla sızdırıldı!

OnePlus 6T tüm hatlarıyla sızdırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.