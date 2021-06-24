Swap Testi nedir? Swap Testi neden yapılır, ne işe yarar? Swap izi nedir?

Swap cinayet olayları gibi kriminal suçlarda katilin bulunmasını kolaylaştıran bir testtir. Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Metin ve Necla Büyükşen cinayetini aydınlatmak için Swap testinin kullanılması ise izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Swap testi nedir? Swap testi ne işe yarar?

SWAP TESTİ NEDİR?

Swap Testi, cinayetlerde katil zanlısını bulmak için kullanılır. Bir tahlil yöntemi olup, şüpheli kişilerin suçluluk durumunu tespit etmeye yarar. Swap testi tükürük, kan izi, doku örneği veya barut gibi izlerin, yapışkan bantlar veya pamuklu çubuklar yardımı ile numunesinin alınarak analiz edilmesi ile gerçekleşir.

Swap İzi ise bu numunelere verilen isimdir. Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.

SWAP TESTİ NASIL YAPILIR?

Swap Testi, suç unsuru bulunduğundan şüphelenilen kişiden yapışkan bantlar veya pamuklu çubuklar yardımı ile alınan örneklerin, uzmanlar tarafından analiz edilmesi şeklinde yapılır. Alınan bu Swap izleri, kişiden alınan DNA örneği ile karşılaştırılarak yapılır.

Swap izi, uzun bir süre korunabileceği gibi zanlının sağlık durumu veya terleme belirtilerine göre de korunma süresi değişkenlik gösterebilir.

Barut izi, kan, tükürük gibi izler gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Bu sebeple bu örneklerin özel bir şekilde toplanarak incelenmesi gerekir.

SWAP TESTİ SONUCUNDA ÖĞRENİLENLER

Barut; disk, plaka, granül, çubuk, küresel, yassılaşmış küresel şekilde olabilir. Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilir, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilir. Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır: