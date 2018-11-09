HABER

SWIFT Bazı İran Bankalarının Erişimini Kesecek

09.11.2018 22:50 | Son Güncelleme

Brüksel merkezli bankalar arası ödeme ağı SWIFT bu haftasonunda bazı İran bankalarının erişimini keseceğini açıkladı.

SWIFT Bazı İran Bankalarının Erişimini Kesecek

Brüksel merkezli bankalar arası ödeme ağı SWIFT bu haftasonunda bazı İran bankalarının erişimini keseceğini açıkladı. SWIFT, bu durumun üzücü olduğunu bildirdi.

"Bu hafta sonunda belli sayıda İran bankasıyla iletişimi keseceğiz. Bu çok üzücü, tarafsız olmamıza izin verilmiyor’’ diyen SWIFT başkanı Gottfried Leibbrandt, kararın ticari nedenlerle alındığını ve tüm bankaları etkilemeyeceğini söyledi.

Leibbrandt, İran bankalarına haber verildikten sonra tam listenin yayınlanacağını bildirdi, ancak İran Merkez Bankası’nın listede olup olmadığı hakkında yorum yapmadı.

Dünya Bankalar Arası Mali Telekomünikasyon Birliği SWIFT, küresel finans sisteminin istikrarı ve bütünlüğü için, hafta başında bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya alabileceklerini açıklamıştı.

Bu kararın ABD’nin İran yaptırımlarıyla çakışmasıyla ilgili SWIFT’ten bir açıklama gelmedi. ABD yönetimi, SWIFT’ten yaptırımlara uymasını talep etmiş ve uymamasının sonuçları olabileceği uyarısı yapmıştı. Öte yandan SWIFT, ABD yasalarına uygun davranırsa Avrupa Birliği tarafından cezalandırılabilir.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
ABD'nin "teröre karşı savaşı" 500 bin can aldıABD'nin "teröre karşı savaşı" 500 bin can aldı
Michelle Obama’dan Trump'a: 'Onu Hiç Affetmeyeceğim'Michelle Obama’dan Trump'a: 'Onu Hiç Affetmeyeceğim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Dünya liderleri pazar günü Paris'te toplanacak

Dünya liderleri pazar günü Paris'te toplanacak

Trump çok tartışılan kararı onayladı

Trump çok tartışılan kararı onayladı

İlginç iddia! İşte dünyanın en faydalı balığı

İlginç iddia! İşte dünyanın en faydalı balığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.