SWIFT Bazı İran Bankalarının Erişimini Kesecek

Brüksel merkezli bankalar arası ödeme ağı SWIFT bu haftasonunda bazı İran bankalarının erişimini keseceğini açıkladı. SWIFT, bu durumun üzücü olduğunu bildirdi.

"Bu hafta sonunda belli sayıda İran bankasıyla iletişimi keseceğiz. Bu çok üzücü, tarafsız olmamıza izin verilmiyor’’ diyen SWIFT başkanı Gottfried Leibbrandt, kararın ticari nedenlerle alındığını ve tüm bankaları etkilemeyeceğini söyledi.

Leibbrandt, İran bankalarına haber verildikten sonra tam listenin yayınlanacağını bildirdi, ancak İran Merkez Bankası’nın listede olup olmadığı hakkında yorum yapmadı.

Dünya Bankalar Arası Mali Telekomünikasyon Birliği SWIFT, küresel finans sisteminin istikrarı ve bütünlüğü için, hafta başında bazı İran bankalarının sisteme erişimini askıya alabileceklerini açıklamıştı.

Bu kararın ABD’nin İran yaptırımlarıyla çakışmasıyla ilgili SWIFT’ten bir açıklama gelmedi. ABD yönetimi, SWIFT’ten yaptırımlara uymasını talep etmiş ve uymamasının sonuçları olabileceği uyarısı yapmıştı. Öte yandan SWIFT, ABD yasalarına uygun davranırsa Avrupa Birliği tarafından cezalandırılabilir.

