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'Swinger' bahanesiyle gasba 14,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, işçi Ömer A.'yı (38) 'swinger' bahanesiyle evine çağırıp, 450 lirasını gasbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cumhur B.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, işçi Ömer A.'yı (38) 'swinger' bahanesiyle evine çağırıp, 450 lirasını gasbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Cumhur B. (38), 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de yaşayan Ömer A. ve Cumhur B., 2017 yılında, blog sitesi üzerinden tanıştı. Cumhur B., iddiaya göre, 'swinger' bahanesiyle kendisine ait eve davet ettiği Ömer A.'nın 450 lirasını gasbetti. Ömer A. ise polise giderek, şikayette bulundu. Cumhur B. hakkında 'şantaj', 'cinsel saldırı', 'yağma' ve 'müstehcen görüntüleri bulundurma' suçlarından dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan, başka suçtan tutuklu sanık Cumhur B. ile Ömer A., duruşmada hazır bulundu. Suçsuz olduğunu savunan Cumhur B., "Ömer, beni uzun zamandır rahatsız ediyor, bir kadın gibi bana mesajlar atıyordu" dedi.
Dayak yediğini iddia eden Ömer A. ise "Olay günü beni darbetti. Evden 2 çıkış ihtimalim olduğunu söyledi. 'Ya eşin kurtarır ya da seni döve döve öldürürüm' dedi" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Cumhur B.'ye 'yağma' suçundan 12 yıl, 'müstehcen görüntüleri bulundurma' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Cumhur B.'nin 'şantaj' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ise beraatine karar verildi.

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