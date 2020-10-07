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’Swinger’in şifresi: "Kelle"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Adana polisi tarafından swinger (eş değiştirmeli) yöntemiyle fuhuş yaptırdığı öne sürülen ve 69 kişinin gözaltına alındığı şebekenin telefonda polise yakalanmamak için fuhuş yerine “kelle” şifresini kullandıkları öğrenildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı.

Adana polisi tarafından swinger (eş değiştirmeli) yöntemiyle fuhuş yaptırdığı öne sürülen ve 69 kişinin gözaltına alındığı şebekenin telefonda polise yakalanmamak için fuhuş yerine “kelle” şifresini kullandıkları öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, 70’i evli, 1’i trans, 3’ü kadın toplam 74 kişinin, Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde birlikte olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün, Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şebekenin, 44 kadını mağdur ettiği belirlenirken, adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Evlerde arama da yapan polis, çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar maddesi ve silah ele geçirdi.

Fuhuş turnesi yapıyorlar
Öte yandan, şebekenin sosyal medya üzerinden birbirlerine çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirlerine polise yakalanmamak için telefonda fuhuş yerine “kelle” şifresini kullandıkları öğrenildi. Ayrıca çocuklu çiftlerin evlerinde toplanıldığında, çocuklarını odaya kilitledikleri, buluşma ücreti olarak da 2 bin TL aldıkları öne sürüldü. Zanlıların her hafta bir ilde buluştukları, il il gezerek fuhuş turnesi yaptıkları öğrenildi. Zanlıların genellikle cumartesi günleri bir araya geldikleri öğrenildi. Zanlıların bir araya geldiklerinde uyuşturucu hap kullandığı da tespit edildi.

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