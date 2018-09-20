Switch Fortnite Bundle satışa çıkıyor

Epic Games tarafından geliştirilen ve son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, şu aralar hemen hemen tüm platformlarda boy göstermekte. PC, PlayStation 4, Xbox One ve mobil platformlarda oynanabilen Fortnite, artık Switch’te de mevcut olacak. Nintendo, Fortnite’ın Switch platformuna gelişi şerefine özel bir Switch Fortnite bundle paketini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Switch Fortnite Double Helix Bundle ismiyle satışa sunulacak olan pakette 1000 V-buck ve Double Helix Set bulunacak. Bu set içerisinde kıyafet, sırt çantası, planör ve kazma yer alıyor. V-buck ise oyunu daha önce deneyimleyenlerin de bileceği üzere Fortnite içerisindeki para birimi.

Switch Fortnite paketini satın almayı düşünenler 5 Ekim’e kadar beklemek zorundalar. Nintendo, Fortnite paketi için de 199 dolarlık bir etiket belirlemiş durumda. Bu paketin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Öte yandan ufak bir hatırlatmada bulunalım. Nintendo Switch hali hazırda ülkemizde 2500TL civarında bir fiyattan satılmakta. Ülke dışında 199 dolar olan bir cihaza 2500TL gibi bir ücret ödemek, oyun severler için ciddi anlamda üzücü.

Hatırlanacağı üzere Nintendo, kısa bir süre önce Türkiye’ye tekrardan giriş yapma kararı almıştı. Bu karar sonrası Switch için belirlenen etiket, oyun severler üzerinde hayal kırıklığı yaratmıştı.

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