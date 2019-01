Switch oyunları Amazon’da da zirvede

Söz konusu e-ticaret olduğunda dünyanın en büyüklerinden biri olan Amazon, 2018’de en çok satan oyunlar için bir liste yayınladı. Yayınlanan listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

1.Super Smash Bros. Ultimate

2.Red Dead Redemption 2 (PS4)

3.Super Mario Party

4.Marvel’s Spider-Man

5.Mario Kart 8 Deluxe

6.Super Mario Odyssey

7.Pokemon: Let’s Go, Pikachu

8.Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

9.God of War

10.The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Amazon tarafından yayınlanan en çok satan oyunlar listesinde, şaşırtıcı olmayan bir şekilde zirvede Switch’e özel olarak satışa sunulan Super Smash Bros. Ultimate yer alıyor. Malum Switch için çıkan AAA kalitesinde çok fazla yapım bulunmuyor. 3. parti geliştiricilerin Switch’e yeteri kadar önem vermemesi, Nintendo logosuna sahip yapımların parlamasına sebep oluyor.

Listenin ikinci sırasında ise Red Dead Redemption 2’nin PS4 versiyonu bulunuyor. 3. sırada ise Switch’e özel olarka satışa sunulan bir diğer yapım olan Super Mario Party’i görüyoruz. Zaten Amazon üzerinden en çok satılan 10 oyundan 6’sını Nintendo Switch oyunları oluşturuyor. Bu durumun temel nedenlerinden birisi de Nintendo’nun dijital oyun pazarlaması konusunda Microsoft ve Sony kadar başarılı olamaması. Haliyle kullanıcılar oyunların fiziksel kopyasına yönelmiş durumdalar.

