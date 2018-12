Switch yok satmaya devam ediyor

Konsol pazarının köklü isimlerinden biri olan Nintendo, Wii U ile birlikte bazı soru işaretlerine neden olmuştu. Nintendo’nun gelmiş geçmiş en başarısız konsollarından biri olarak kabul edilen Wii U sonrasında, Japon konsol devinin toparlanıp, toparlanamayacağı önemli bir soru işareti olmuştu.

Nintendo’nun 2017’de satışa sunduğu Switch, tüm bu soru işaretlerini ortadan kaldırdı. İlk satışa çıktığında adeta yok satan Nintendo Switch, kısa süre önce ülkemizde de resmi olarak raflardaki yerini almıştı.

ABD kökenli bir pazar araştırma şirketi olan NPD Group tarafından paylaşılan bilgilere göre Switch bu nesilde en hızlı satan konsol olmayı başardı.

Nintendo Switch, ABD’de satışta olduğu yaklaşık 1.5 yıllık süreç içerisinde 8.7 milyondan fazla satmayı başardı. Aynı süre zarfında PS4 ve Xbox One çok daha az satmıştı.

Elbette konsolu sattıran şeyin, o konsola özel olarak yayınlanan oyunlar olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Şimdiye kadar Nintendo Switch için özel olarak satışa sunulmuş olan yapımlardan Mario Kart 8 Deluxe 5 milyonu, Super Mario Odyssey 4.7 milyonu, The Legend of Zelda Breath of the Wild ise 4 milyonu aşmış durumda. Muhtemelen 2019’da Switch’e özel olarak gelecek olan oyunlar sayesinde konsolun satış rakamları da artacaktır.

