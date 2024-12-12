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Sydney Sweeney, 13 milyon dolarlık malikanesinde güneşlendi! Bikinili hali gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.12.2024 09:34
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Emmy Ödüllü 'Euphoria' dizisinin yıldızı Sydney Sweeney son dönemde gerek rol aldığı rollerle gerekse açıklamalarıyla gündeme geliyor. Pozlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu evinde güneşlenirken görüntülendi.

Sydney Sweeney, 13 milyon dolarlık malikanesinde güneşlendi! Bikinili hali gündemde

“Euphoria” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Sydney Sweeney son dönemin popüler isimlerinden biri.

"Çok genç yaşta vücudumu saklama sürecinden geçtim, ancak kendime daha fazla güvenmeye başladığımda bu değişti" diyen oyuncu 13 milyon dolarlık malikanesinde güneşin tadını çıkardı.

27 yaşındaki Euphoria dizisi oyuncusu, Noel tatili öncesinde güneşin altında vakit geçirirken görüntülendi.

Güzel oyuncunun şezlongda uzanarak ısındığı, bir ara da yakındaki yüzme havuzunda kısa bir dalış yaptığı görüldü. Bikini askılarını indirerek güneşin altında vakit geçiren oyuncunun fiziği de gündeme geldi.

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"Lisedeyken göğüslerimin büyüklüğünden rahatsız olurdum ve 18 yaşıma geldiğimde küçültmek için göğüs estetiği yaptıracağımı söylerdim" diyen ünlü isim açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

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Bedeniyle artık barışık olan Sydney Sweeney "Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum" demişti.

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