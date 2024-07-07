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  4. Sydney Sweeney göğüslerini bandana ile kapadı! Tarzını görenler "Giymeseydin" dedi

Sydney Sweeney göğüslerini bandana ile kapadı! Tarzını görenler "Giymeseydin" dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.07.2024 07:48
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'Euphoria' dizisinde Cassie Howard karakterine hayat vererek büyük bir çıkış yakalayan Sydney Sweeney son pozlarıyla olay oldu! Ünlü isim daha önce utandığı göğüsleriyle barıştı ve bandana ile yarattığı tarzını paylaştı.

Sydney Sweeney göğüslerini bandana ile kapadı! Tarzını görenler "Giymeseydin" dedi

Emmy Ödüllü 'Euphoria' dizisinin yıldız isimlerinden olan Sydney Sweeney son dönemde gerek rol aldığı rollerle gerekse açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu, lise yılları boyunca göğüsleri 'büyük' olduğu için özgüvensiz hissettiğini ve göğüs küçültme ameliyatı olmayı hayal ettiğini açıklamıştı.

"Lisedeyken göğüslerimin büyüklüğünden rahatsız olurdum ve 18 yaşıma geldiğimde küçültmek için göğüs estetiği yaptıracağımı söylerdim" diyen ünlü isim devamında "Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum" demişti.

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Fiziğiyle barışan ünlü oyuncu son pozlarıyla olay oldu. Göğüslerini bandanayla kapatan Sydney Sweeney kombinini tamamlayan minicik eteğiyle ayna karşısında poz verdi.

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Oyuncu pozlarına "Sık sık ayna selfiesi çekmiyorum ama çektiğimde kaotik oluyorlar" notunu düştü.

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Sydney Sweeney'nin bu pozlarına bazı hayranları "Yakıyorsun" derken bazıları ise "Hiç giymeseydin" dedi.

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Express


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