Sydney Sweeney göğüslerini bandana ile kapadı! Tarzını görenler "Giymeseydin" dedi

Emmy Ödüllü 'Euphoria' dizisinin yıldız isimlerinden olan Sydney Sweeney son dönemde gerek rol aldığı rollerle gerekse açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu, lise yılları boyunca göğüsleri 'büyük' olduğu için özgüvensiz hissettiğini ve göğüs küçültme ameliyatı olmayı hayal ettiğini açıklamıştı.

"Lisedeyken göğüslerimin büyüklüğünden rahatsız olurdum ve 18 yaşıma geldiğimde küçültmek için göğüs estetiği yaptıracağımı söylerdim" diyen ünlü isim devamında "Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum" demişti.

Fiziğiyle barışan ünlü oyuncu son pozlarıyla olay oldu. Göğüslerini bandanayla kapatan Sydney Sweeney kombinini tamamlayan minicik eteğiyle ayna karşısında poz verdi.

Oyuncu pozlarına "Sık sık ayna selfiesi çekmiyorum ama çektiğimde kaotik oluyorlar" notunu düştü.

Sydney Sweeney'nin bu pozlarına bazı hayranları "Yakıyorsun" derken bazıları ise "Hiç giymeseydin" dedi.







