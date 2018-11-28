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Sydney'de fırtına ve şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 06:57 | Son Güncelleme

Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 100 uçak seferi iptal edildi

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Sydney kentinde fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 100 uçak seferi iptal edildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney kent merkezinin yanı sıra çevre yerleşim yerlerinde de etkili olan şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi.

Sydney’in The Esplanade semtindeki yoğun yağışlardan kaynaklanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, sularla kaplı yolda mahsur kalan sürücülere yardım etmeye çalışan 2 polis memuru, üzerlerine ağaç düşmesi sonucu yaralandı.

Sağanak nedeniyle bir çok iş yeri ve evi su bastı, bazı toplu taşıma ve gemi seferleri yapılamadı. Sydney'de yaklaşık 100 uçak seferi de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yetkililer, bazı bölgelerde yağışların hafiflemesine rağmen Sydney ve Blue Mountains bölgesinde yoğun yağış beklediklerini belirtti.

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1 kişi öldü Avustralya fırtına ve yağmur Sydney

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