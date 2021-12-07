Sylvester Stallone dizi için kolları sıvadı

Başrolünü Sylvester Stallone’un üstlendiği yeni bir dizi için çalışmalara start verildi. Dijital platformdan yayınlanacak olan dizi günümüzde geçecek. İtalyan mafya ailesini, modernize edilmiş Kansas City, Missouri'de yeniden kurmak gibi şaşırtıcı bir görevle karşı karşıya kalan efsanevi New York City gangsteri Sal'ı mercek altına alıyor. Sal, güce giden alışılmadık yolda onu takip eden şaşırtıcı ve şüpheci olmayan karakterlerle karşılaşır.

DİZİNİN ADI KANSAS CITY

Sylvester Stallone’un Sal karakterini canlandıracağı dizinin adı Kansas City olarak duyuruldu. Dizinin senaryosu henüz yazılma aşamasında. Rocky ve Rambo gibi efsane karakterleri canlandıran Sylvester Stallone, bu projeyle ilk kez televizyon dizisinin başrolünü üstleniyor olacak.



