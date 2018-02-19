MAGAZİN

Sylvester Stallone öldü mü? Sosyal medya karıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 15:58 | Son Güncelleme

Beyazperdenin Rocky ve Rambo filmleriyle hafızalara kazınan aktörü Sylvester Stallone'nin, milyonlarca hayranının yüreği ağzına geldi

Sylvester Stallone öldü mü? Sosyal medya karıştı

Facebook'ta başlayan ve Sylvester Stallone'nin hayatını kaybettiğini ileri süren iddia, sosyal medyada hızla yayıldı.

İşin ilginç yanı böyle bir iddianın bundan 18 ay önce , 2916 yılının Şubat ayında da gündeme gelmesiydi. O dönemde de Sylvester Stallone'nin Los Angeles'taki evinde ölü bulunduğu ileri sürülmüştü. Haber kısa süre sonra yalanlanmıştı.

Benzer bir durum bugün de birkaç saat önce tekrarlandı. Facebook'ta başlayıp tüm sosyal medyaya dağılan bu söylentinin, ünlüler hakkında sahte "ölüm " haberleri yapan bir internet sitesinden kaynaklandığını sanılıyor.

Bu söylentinin yayılmasından sonra milyonlarca Twitter kullanıcısı birbirine Stallone'nin gerçekten ölüp ölmediğini sormaya başladı. Şu ana kadar Sylvester Stallone cephesinden bu söylentilere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak bu kez de haberin sahte olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rocky rambo DJ Hasan Köseoğlu vefat etti

En Çok Okunan Haberler

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Bakanlar Kurulu sonrası flaş Afrin açıklaması: Felakete yol açar

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
2916?
stallone ölümsüzdür...
DÜNYA YA KİMSE KAZIK ÇAKMADI ENİNDE SONUNDA HERKES ÖLECEK
Diğer Haberler
Nusret'ten paralı reklam iddialarına Abramoviç'li cevap!

Nusret'ten paralı reklam iddialarına Abramoviç'li cevap!

Didem Soydan’dan merhaba demenin bambaşka yolu

Didem Soydan’dan merhaba demenin bambaşka yolu

Survivor 2018 adasındaki şiddetli yağmur yarışmacıları perişan etti

Survivor 2018 adasındaki şiddetli yağmur yarışmacıları perişan etti

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten çılgın dans şov!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten çılgın dans şov!

Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İstanbullu Gelin'in Senem'i Neslihan Yeldan çok sinirlendi

İstanbullu Gelin'in Senem'i Neslihan Yeldan çok sinirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.