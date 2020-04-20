System Shock 3 geliştirilmeye devam ediyor

Firmanın pazarlama ve iş geliştirme müdürü Walter Somol, “Muhtemelen çoğunuz gibi, hepimiz uzaktan çalışıyoruz, yeni konseptimizin tasarım aşaması çok güzel ilerliyor ve bu konuda gerçekten heyecanlıyız. Oyun için farklı sanat tarzı düşünüyoruz ve UE4 kullanarak oyunun bir araya gelmesine çabalıyoruz. Bunun bir açıklama olmadığını biliyorum, ama bu noktada gerçekten hiçbir şey söyleyemem.” açıklamasında bulunmuş.

“Umarım bu talihsiz zamanlarda hepiniz güvende ve sağlıklı kalırsınız. Belki her zamankinden daha fazla oyun oynuyorum.” Somol'un, System Shock 3’ü geliştiren ekibin Austin stüdyosunda değil, OtherSide’ın Boston merkezli genel merkezinde çalışıyor olması dikkat çekici.

OtherSide, şubat ayında Austin stüdyosundan, System Shock 3 direktörü, tasarım direktörü, baş programcısı dahil olmak üzere kilit geliştiricilerin aylar içinde stüdyodan ayrılışından bu yana çoğunlukla sessiz kalmıştı. Bu yeni açıklama oyunun iptal edildiği söylentilerinin önün geçmek için atılmış bir adım olarak yorumlanabilir.