SZ: Avrupalılar Ortadoğu'da eylemsiz, fikirsiz, aciz

Süddeutsche Zeitung'a göre Avrupa Ortadoğu siyasetinde "eylemsiz, fikirsiz ve aciz" kaldı.Süddeutsche Zeitung Suriye ile ilgili yorumunda Almanya ve Avrupa’nın Ortadoğu'da zavallı bir durumda olduğunu yazıyor:

"Ortadoğu'da artık herkes Trump yönetimindeki ABD'ye ne kadar az güvenmek gerektiğini anlamış oldu. Putin'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarlara yaraşır bir biçimde kabul edilmesi son derece manidar. Amerika'nın bölgedeki en yakın müttefiki olan İsrail uzun zamandır Suriye'deki güvenlik çıkarlarını Kremlin ile müzakere ediyor. Mısır da yıllardır her iki kulvarı da kullanıyor. Rusya'nın yanında Çin de boşluğu dolduruyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın dolaysız komşusu olan Avrupalılar ise bunların yanında başarısız, melankolik idealistler gibi kalıyorlar; eylemsiz, fikirsiz, aciz. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge girişimiyle son derece gerekli bir karşı hamle yapmak istedi. Ancak bu tamamen başarısız oldu. Bu da Alman ve Avrupa dış ve güvenlik politikasının, tüm stratejik özerklik laflarına rağmen, ne kadar da zavallı bir durumda olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa ve Almanya'nın kendileri açısından son derecede önemli bir bölgede artık hiç ciddiye alınmaması kimse için sürpriz olmamalı."