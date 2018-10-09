SZ: Yahudilere saldırılar endişe verici boyutta

Süddeutsche Zeitung Almanya ile İsrail arasındaki ilişkileri Almanya'daki Yahudi düşmanlığı üzerinden değerlendiriyor:

"Yahudilere yapılan saldırıların endişe verici boyutlara vardığı Almanya, İsrail tarafından yakından izleniyor. Angela Merkel'in yakın geçmişteki Yahudi soykırımının Almanya'ya ‘ebedi sorumluluk' yüklediği ve konuyla ilgilenmesi için antisemitizm görevlisi atadığı şeklindeki sözleri Almanya Başbakanının pragmatist yaklaşımını dışa vuruyor. Ancak bu yaklaşım Yahudilere yapılan saldırıların Almanya ve İsrail'de yol açtığı endişeleri dağıtmaya yetmeyecektir.”

Frankfurter Rundschau gazetesi İsrail'in, İran politikasını değiştirmesi için Almanya ve Avrupa Birliği'ne baskı yapmasını şöyle yorumluyor:

"İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin'in Almanya ve Avrupa Birliği'nin İran yaptırımlarına katılması gerektiği şeklindeki sözleriyle Angela Merkel'i tepki göstermeye zorlamasına alınmamak gerekir. Ancak tehdide rağmen Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı ABD ve İsrail'in itirazlarına karşı savunması da doğru bir tutumdur. Ne de olsa İran anlaşmaya uymaktadır. Daha fazlasını elde etmek ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu kırmak isteyen, Trump yönetiminin yaptığı gibi anlaşmayı tek taraflı feshetmek yerine tekrar İran yönetimiyle konuşmalıdır. Anlaşmazlıklar böyle ortadan kaldırılamaz.”