T.C. kimlik no ile hak sahipliği sorgulama: T.C. kimlik no ile hak sahipliği nasıl sorgulanır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen T.C. kimlik numaraları sayesinde artık birçok işlem çok fazla evrak gereksinimi duymadan yürütülebilmektedir. Mahkemelerden sigorta işlemlerine, çeşitli bakanlıklar ya da müdürlükler ile ilgili işlemlere kadar birçok alanda T.C. kimlik numarası yeterli olabilmektedir.

T.C. kimlik no ile hak sahipliği nasıl sorgulanır?

Hak sahipliği ismi verilen belge çok ciddi oranlarda hasar gören ya da afetler sonucunda büyük miktarda etkilenecek olan binalara ait mülkiyet durumlarını ve ilişkilerini resmî bir hâle getirilmesine yarayan ve o binanın yeniden inşa edilmesi konusunda destek veren bir belgedir.

Belli koşullar sağlandıktan sonra verilen hak sahipliği durumunun olup olmadığı resmî dairelerden ve internet üzerinden sorgulanabilir. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve bazı diğer kişisel bilgiler ile e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekir. Ayrıca bu konu ile ilgili olan diğer resmî kurumların internet siteleri üzerinden de T.C. kimlik no ile hak sahipliği sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

T.C. kimlik no ile hak sahipliği sorgulama nasıl yapılır?

E-Devlet hak sahipliği sorgulama işlemi için öncelikli olarak e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılması gerekir. AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) hak sahiplerine teslim edilecek konutların sorgulaması da yine e-Devlet aracılığıyla yapılabilir.

T.C. kimlik no ile hak sahipliği sorgulama AFAD için çeşitli başka adresler kullanılabileceği gibi kurumlara şahsen giderek de sorgulama yapılabilir. E-Devlet AFAD hak sahipliği sorgulama işleminden sonuç alamayan ya da başvuruları reddedilen kişiler de ilgili müdürlüklere itiraz başvurusu yapabilmektedirler.

Hak sahipliği sonucunu nasıl öğrenirim?

T.C. kimlik numarası haberleri sadece resmî kurumlardan ve bu kurumlara ait olan resmî internet siteleri üzerinden takip edilmelidir. Aksi takdirde doğru olmayan bilgiler ile yanlış sonuçlara ulaşılabilir. Hak sahipliği olduğunu düşünen kişiler için en hızlı sorgulama yöntemi e-Devlet sistemidir.

T.C. kimlik no ile hak sahipliği sorgulama TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) uygulaması üzerinden de yapılabilmektedir. E-Devlet üzerinden işlem yapmak için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır: