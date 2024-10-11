T.C. kimlik no ile mazot gübre desteği sorgulama: T.C. kimlik no ile mazot gübre desteği nasıl sorgulanır?

E-Devlet üzerinden birçok işlem takip edilebilir ve çeşitli belgeler bu sistem üzerinden oluşturulabilir. Ayrıca hem çalışanlar hem de çalışmayanlar için çeşitli resmî uygulamalara da yine e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir. Birçok vatandaşın alabildiği mazot gübre desteği ile ilgili işlemler de yine e-Devlet sistemi üzerinden birkaç aşama ile gerçekleştirilebilmekte ve takip edilebilmektedir.

Mazot gübre desteği nedir?

Vatandaşlara sunulan bir hizmet olan mazot gübre desteği, temel destek olarak tamamlanan destek türlerinden biridir. Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kaydı bulunan kişileri kapsar. Genel temel destek sayesinde mazot maliyetinin bir kısmı karşılanır.

Mazot gübre desteği almak için başvuru yapanlar e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak başvurularının ne durumda ve hangi aşamada olduğunu öğrenebilir ve bu sistem üzerinden takip edebilirler.

T.C. kimlik no ile mazot gübre desteği nasıl sorgulanır?

Devlet tarafından sunulan mazot gübre desteği temel desteklerden biridir ve temel destek olan tüm ürünler için mazot maliyetinin yarısını yani yüzde 50’lik oranın karşılamakla yükümlüdür. Gübre desteği ise % 25 oran karşılanarak verilir.

T.C. kimlik no ile mazot gübre desteği sorgulaması yapılabilmektedir. Bunun için öncelikli olarak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olma zorunluluğu bulunur. E-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

Destek durumunu sorgulamak için internet üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapmak ya da e-Devlet mobil uygulamasını kullanmak yeterli olacaktır. Ayrıca Tarım Cebimde isimli uygulamaya ulaşarak da mazot destek durumu öğrenilebilir.

Sorgulama işlemi için sisteme giriş yaptıktan sonra açılan ana sayfadaki arama kısmına mazot gübre desteği yazılır. Sonraki adımda ise sistemin yönlendirdiği şekilde ilerlenerek ilgili sayfaya ulaşabilmek mümkün olur.