T129 Atak helikopteri Brezilya’daki ilk uçuş gösterisini yaptı

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro’daki LAAD fuarına katılmak için Brezilya’ya geldiklerini ve bu ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde alarak uçuş gösterileri planladıklarını söyledi.

Brezilya basını uçuş gösterisine yoğun ilgi gösterirken, törene katılan Brezilyalı pilotlar ve askeri personel, iki ülke pilotlarının beraber kullandıkları T129 Atak helikopterinin uçuş ve performans gösterisini dikkat ve heyecanla izlediler.

Brezilya Kara Havacılık Komutanı Carlos Waldyr Aguira’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen uçuş gösterisine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ile birlikte TUSAŞ yetkilileri, Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Brazilya Askeri Ataşesi Serdar Apaydın katıldılar.

Başkent Brazilya’da 28 Mart’ta, Kara Kuvvetleri Komutanı, Devlet Başkanı Yardımcısı, devlet büyükleri ve askerlerin katılımıyla bir uçuş gösterisi daha yapacaklarını dile getiren Özmen, "Brazilya Büyükelçimizin ve Askeri Ataşemizin desteği ile helikopterimizi Büyükelçiliğimizin bahçesine indirmeyi ve akşam orada tüm büyükelçilere ve tüm askeri ataşelere hem şirketimizi, hem T129 Atak helikopterimizi tanıtmayı planlıyoruz." dedi.

- Brezilya taarruz helikopteri almayı planlıyor

Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının taarruz helikopter yeteneğinin bulunmadığını bildiklerini, ama bu konudaki ihtiyaçları konusunda da bilgi sahibi olduklarını belirten Özmen şöyle konuştu:

"Kara havacılık komutanının Türkiye’yi ziyareti esnasında gündeme gelen bu konuyla bu coğrafyada nasıl bulunabilir, bu projeyi nasıl realize edebiliriz diye düşündük. 2020 yılıyla başlayarak 2030 yılına kadarki on yıllık süre içerisinde envanterlerine taarruz helikopteri katmayı planlıyorlar. Dolayısıyla bu bizim için bir fırsattı. LAAD fuarını fırsat bilerek bugün buradayız. Buraya geldiğimizde öğrendik ki Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının kuruluşunun 100. yılındayız. Dolayısıyla 100. yıldaki kuruluş yıl dönümünde burada olmak bizim için ayrı bir gurur ve ayrı bir mutluluk oldu.”