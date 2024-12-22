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T24 ve gazeteci Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlatıldı

22.12.2024 00:04
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 haber sitesinde yer alan, "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü" başlıklı haber ve gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımı üzerine 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlattı.

T24 ve gazeteci Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, T24 haber sitesinde yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü." başlıklı haber ile gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Daştan ve Bilgin'in övüldüğü belirtildi.

YANILTICI BİLGİNİN YAPILDIĞIN TESPİT EDİLDİ

Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri" şeklinde yanıltıcı bilginin yayıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu arada, Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"tan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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soruşturma istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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