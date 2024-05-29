T3 durakları - T3 tramvay durakları isimleri nelerdir? T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı kaça kadar çalışıyor?

İstanbul’da her gün milyonlarca kişiye hizmet veren pek çok tramvay hattı bulunur. İstanbul’da tüm tramvay seferlerinin sıklığı ve saatleri, hafta içi ve hafta sonuna göre farklılık gösterir. T3 tramvay hangi duraklardan geçiyor ve T3 tramvay kaç durak gibi soruların yanıtları bilhassa şehir dışından gelen kişiler tarafından merak edilir.

Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay Hattı Durakları ve Güzergahı

Kadıköy Moda Tramvay Hattı, 2,6 km uzunluğunda olup toplamda 11 istasyondan oluşmaktadır. Hatta 5 tramvay aracı hizmet vermektedir. Kadıköy Meydanı'ndan başlayan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, otobüs özel yolu üzerinden Bahariye Caddesi'ne ulaşır. Bahariye Caddesi'ni takip eden tramvay hattı, Moda Caddesi üzerinden geçerek tekrar Kadıköy Meydanı'na geri dönmektedir.

T3 durakları kısmen eski 20 numaralı tramvay hattının güzergahını izlemektedir. Kadıköy Moda Tramvay Hattı, 20 numaralı eski tramvay hattının güzergahını kullanması ve nostaljik araçlarla işletilmesi nedeniyle Nostaljik Tramvay Hattı olarak da bilinmektedir. Kadıköy-İDO İstasyonu'nda İDO deniz işletmesine; İskele Camii İstasyonu'nda ise M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattına, otobüs hatlarına, Şehir Hatları'na, İDO'ya ve deniz motorlarına aktarma yapılabilir. T3 tramvay durakları isimleri ise şöyledir:

İskele Cami

Çarşı

Altıyol

Bahariye

Kilise

Moda İlkokulu

Moda Caddesi

Rızapaşa

Mühürdar

Damga Sokak

Kadıköy İDO

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı kaça kadar çalışıyor?

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, hafta içi genellikle sabah 06:55'ten akşam 21:00'e kadar hizmet vermektedir. Cumartesi 08:30 – 21:00 arası, Pazar ise 10:00 – 20:00 arası hizmet verir. Ancak, değişiklikler meydana gelebileceğinden sefer saatleri ve çalışma süreleri zaman zaman güncellenebilir. Bu yüzden, doğru ve en güncel bilgi için resmî web siteleri veya mobil uygulamalar sık sık kontrol edilmelidir.





