T3 Vakfı'nın girişim programı başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Teknoloji girişimlerini desteklemeye devam eden Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın Girişim Merkezi'ne başvurular başladı.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı, teknoloji üreten Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunan teknoloji girişimlerine T3 Girişim Merkezi çatısı altında çeşitli destekler sunuyor.

T3 Girişim Merkezi, ilk kez geçen yıl başlatılan programın 2019 yılı başvurularının açıldığını duyurdu. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte 100 bin TL'ye kadar yatırım imkanı sunuluyor.

Program kapsamında, katma değerli ürün ve hizmet geliştiren bütün teknoloji girişimlerinin başvuruları kabul ediliyor. Otonom teknolojiler, yapay zeka ve makine öğrenmesi, eğitim teknolojileri, akıllı ağlar, nesnelerin interneti alanında çalışmaları bulunan teknoloji girişimlerine ise öncelik tanınıyor.

Ürün ya da servisleri en az prototip aşamasında olan teknoloji girişimleri altı aylık hızlandırma programı boyunca desteklenirken, fikir aşamasındaki girişimci adaylarına ise 2019 yılı içinde online ön kuluçka platformu sunulması planlanıyor.