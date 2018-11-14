HABER

T3 Vakfı'nın girişim programı başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 12:57 | Son Güncelleme

T3 Girişim Merkezi, ilk kez geçen yıl başlatılan programın 2019 yılı başvurularının açıldığını duyurdu - Programa başvurular, 21 Aralık'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Teknoloji girişimlerini desteklemeye devam eden Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın Girişim Merkezi'ne başvurular başladı.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı, teknoloji üreten Türkiye hedefi doğrultusunda yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunan teknoloji girişimlerine T3 Girişim Merkezi çatısı altında çeşitli destekler sunuyor.

T3 Girişim Merkezi, ilk kez geçen yıl başlatılan programın 2019 yılı başvurularının açıldığını duyurdu. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte 100 bin TL'ye kadar yatırım imkanı sunuluyor.

Program kapsamında, katma değerli ürün ve hizmet geliştiren bütün teknoloji girişimlerinin başvuruları kabul ediliyor. Otonom teknolojiler, yapay zeka ve makine öğrenmesi, eğitim teknolojileri, akıllı ağlar, nesnelerin interneti alanında çalışmaları bulunan teknoloji girişimlerine ise öncelik tanınıyor.

Ürün ya da servisleri en az prototip aşamasında olan teknoloji girişimleri altı aylık hızlandırma programı boyunca desteklenirken, fikir aşamasındaki girişimci adaylarına ise 2019 yılı içinde online ön kuluçka platformu sunulması planlanıyor.

Altı aylık girişim programı kapsamında girişimlere ofis desteği, prototipleme atölyesi, usta desteği, teknik uzman desteği, ihtiyaçlarına özel eğitimler ve 100 bin TL’ye kadar yatırım imkanı sağlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ana düzenleyicisi olan T3 Vakfı, "Teknoloji Üreten bir Türkiye" hedefiyle teknoloji girişimlerine, lise ve üniversite teknoloji takımlarına burs, yatırım, teknik malzeme ve danışmanlık desteği sağlıyor, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde kapsamında ise ortaokul ve lise öğrencilerine 36 aylık ücretsiz STEM tabanlı teknoloji eğitimleri sunuyor.

Programa başvurular, 21 Aralık'a kadar devam edecek.

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!
Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkının ardından Türk Sanat MüziğiBilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkının ardından Türk Sanat Müziği
Kapkaç anı güvenlik kamerasındaKapkaç anı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
T3 Girişim Merkezi T3 Vakfı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı! İliklerimize kadar donacağız!

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

MHP'li başkanı kurşun yağmuruna tuttular!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber ve kız arkadaşı feci şekilde hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis ile astsubayın kanlı düellosunda şoke eden detaylar

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! İşte patlamanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meclis'te intihar girişimi

Meclis'te intihar girişimi

İstanbul'da üniversite laboratuvarında patlama! Yaralılar var

Üniversitede korkutan patlama: 3 yaralı

Küçük kıza camide dehşeti yaşatmıştı! Tacizci imam için flaş karar

Camide dehşeti yaşatmıştı! Tacizci imam için flaş karar

Fatih Altaylı'dan kendisine mektup yazan Adnan Oktar'a: Bana bir daha yazayım deme!

Bu sözler çok konuşulacak! 'Bana bir daha mektup yazma'

Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

Asırlık handa büyük tehlike! Pisa Kulesi de eğri ama...

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.