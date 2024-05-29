T4 durakları - T4 tramvay durakları isimleri nelerdir? T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı hangi duraklardan geçiyor, kaça kadar çalışıyor?

İstanbul ve ülkemizin diğer birçok şehrinde hizmet veren tramvay, en çok yolcu taşıyan ulaşım araçlarından biridir. Şehir içi trafiğine takılmamak ve hızlı bir şekilde gitmek isteyenler tramvayı tercih eder. Tramvay ile seyahat edenler, çoğunlukla durak isimlerine bakmadan geçmezler. Bu bağlamda, T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı hangi duraklardan geçiyor sorusunun yanıtı merak edilmektedir.

T4 tramvay durakları isimleri

T4 (Topkapı – Mescid-i Selam) Tramvay Hattı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan bir tramvay hattıdır. Topkapı'dan başlayan ve Mescid-i Selam'da sona eren T4 durakları, toplamda 22 istasyondan oluşmaktadır ve 15,3 km uzunluğundadır. T4 tramvay durakları, Sultançiftliği ve Gaziosmanpaşa bölgelerinin yolcu trafiğini üstlenir. Bu hat, yolcuları önemli aktarma noktalarına taşıyarak bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılmıştır. T4 tramvay hattı duraklarının 7’si yer altındadır. T4 tramvay durak isimleri ise aşağıdaki gibidir:

Mescid-i Selam

Cebeci

Sultançiftliği

Yenimahalle

Hacı Şükrü

50.Yıl-Baştabya

Cumhuriyet Mahallesi

Kiptaş-Venezia (Entegrasyon: M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı)

Karadeniz

Taşköprü

Ali Fuat Başgil

Bosna Çukurçeşme

Sağmalcılar

Uluyol Bereç

Rami

Topçular

Demirkapı

Şehitlik (Entegrasyon: Metrobüs)

Edirnekapı

Vatan (Entegrasyon: M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hatları)

Fetihkapı

Topkapı (Entegrasyon: T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı ve metrobüs)

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı kaça kadar çalışıyor?

T4 (Topkapı – Mescid-i Selam) Tramvay Hattı’nda, hafta içi 06:00 ile 00:00 saatleri arasında (pik saatlerde) ortalama olarak her 3 dakikada bir sefer düzenlenir. T4 (Topkapı – Mescid-i Selam) Tramvay Hattı'nın çalışma saatleri hakkında bilgi almak için ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmî web sitesi veya ulaşım uygulamaları üzerinden güncel bilgiler kontrol edilebilir. Çünkü çalışma saatleri zaman zaman güncellenebilir ve farklı dönemlere göre değişiklik gösterebilir.





