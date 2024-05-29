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T4 durakları - T4 tramvay durakları isimleri nelerdir? T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı hangi duraklardan geçiyor, kaça kadar çalışıyor?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
28.05.2024 21:13
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Tramvay, ülkemizdeki en önemli toplu taşıma araçlarından biridir. Tramvay sistemleri çoğunlukla elektrikle çalışır. İstanbul T4 Topkapı-Mescid’i Selam Tramvay Hattı ve diğer hatların durak isimleri ise vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Peki, T4 tramvay durakları isimleri nelerdir?

T4 durakları - T4 tramvay durakları isimleri nelerdir? T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı hangi duraklardan geçiyor, kaça kadar çalışıyor?

İstanbul ve ülkemizin diğer birçok şehrinde hizmet veren tramvay, en çok yolcu taşıyan ulaşım araçlarından biridir. Şehir içi trafiğine takılmamak ve hızlı bir şekilde gitmek isteyenler tramvayı tercih eder. Tramvay ile seyahat edenler, çoğunlukla durak isimlerine bakmadan geçmezler. Bu bağlamda, T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı hangi duraklardan geçiyor sorusunun yanıtı merak edilmektedir.

T4 tramvay durakları isimleri

T4 (Topkapı – Mescid-i Selam) Tramvay Hattı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan bir tramvay hattıdır. Topkapı'dan başlayan ve Mescid-i Selam'da sona eren T4 durakları, toplamda 22 istasyondan oluşmaktadır ve 15,3 km uzunluğundadır. T4 tramvay durakları, Sultançiftliği ve Gaziosmanpaşa bölgelerinin yolcu trafiğini üstlenir. Bu hat, yolcuları önemli aktarma noktalarına taşıyarak bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılmıştır. T4 tramvay hattı duraklarının 7’si yer altındadır. T4 tramvay durak isimleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Mescid-i Selam
  • Cebeci
  • Sultançiftliği
  • Yenimahalle
  • Hacı Şükrü
  • 50.Yıl-Baştabya
  • Cumhuriyet Mahallesi
  • Kiptaş-Venezia (Entegrasyon: M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı)
  • Karadeniz
  • Taşköprü
  • Ali Fuat Başgil
  • Bosna Çukurçeşme
  • Sağmalcılar
  • Uluyol Bereç
  • Rami
  • Topçular
  • Demirkapı
  • Şehitlik (Entegrasyon: Metrobüs)
  • Edirnekapı
  • Vatan (Entegrasyon: M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro hatları)
  • Fetihkapı
  • Topkapı (Entegrasyon: T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı ve metrobüs)

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı kaça kadar çalışıyor?

T4 (Topkapı – Mescid-i Selam) Tramvay Hattı’nda, hafta içi 06:00 ile 00:00 saatleri arasında (pik saatlerde) ortalama olarak her 3 dakikada bir sefer düzenlenir. T4 (Topkapı – Mescid-i Selam) Tramvay Hattı'nın çalışma saatleri hakkında bilgi almak için ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmî web sitesi veya ulaşım uygulamaları üzerinden güncel bilgiler kontrol edilebilir. Çünkü çalışma saatleri zaman zaman güncellenebilir ve farklı dönemlere göre değişiklik gösterebilir.

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Anahtar Kelimeler:
tramvay
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