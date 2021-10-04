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  4. T4 tramvay hattında arıza! Şehitlik durağı kapatıldı

T4 tramvay hattında arıza! Şehitlik durağı kapatıldı

04.10.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un önemli Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattındaki elektrik kablolarında arıza meydana geldi. Aks üzerinde bulunan Şehitlik Durağı arıza nedeniyle kapatıldı. Topkapı yönünde bir süre seferler yapılamazken, arızanın giderilmesiyle normale dönüldü.

T4 tramvay hattında arıza! Şehitlik durağı kapatıldı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Topkapı yönünde tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Ekipler arızayı gidermek için müdahale etti. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

"HERKES MAĞDUR"

Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi.

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İHA-DHA

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