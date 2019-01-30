T700 Üretim Test Alanı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yerli Kara Şahini Helikopterleri’nde kullanılacak turboşaft motorlarının test edilmesine imkân tanıyacak olan T700 Üretim Test Alanı’nın açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım ziyaret ve açılışlar için Eskişehir’e geldi. Bakan Varank, bazı ziyaretlerinin ardından TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) turboşaft motorlarının test edilmesine imkan tanıyacak olan T700 Üretim Test Alanı’nın açılış törenine katıldı. Törende Gökbey’e güç verecek olan TS1400 Turboşaft Motoru da test edildi. Açılış, kurdele kesimi ile gerçekleşti. Açılışta bir konuşma yapan Bakan Varank, "Açılışını yaptığımız Test Bremzesi, Türk Kara Şahini Helikopterlerinde kullanılacak Turboşaft motorlarının test edilmesine imkân tanıyacak. Böylelikle TEI, bir taraftan yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranına sahip olan turboşaft motorlarını üretip ihraç edebilirken, diğer taraftan ülkemizde ilk defa T700 motorlarının üretim testlerinin yapılması mümkün hale gelecek. Az önce testini gerçekleştirdiğimiz ilk milli helikopter motorumuz TS1400 ise, Cumhurbaşkanımızın ismini koyduğu Gökbey’e güç verecek. Tamamı TEI mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen TS1400 Turboşaft Motoru, dışa bağımlılıktan kurtulmamız için atılan çok önemli bir adımdır. Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesinde ve finansal desteğiyle yürütülmekte olan TS1400 Motor Geliştirme Projesi ile ülkemize sadece ilk yerli helikopter motorunu kazandırmakla kalmayacağız. Ayrıca bu motorun turbojet ve turboprop versiyonları şu an geliştirilmekte olan milli kabiliyetlerimiz açısından önemli farklı platformlara güç verecek. Dünyadaki her iki uçaktan en az birinin, TEİ parçalarıyla uçuyor olması işte tam da bu yüzden çok mühim ve anlamlı. Şurası kesin; Türkiye’nin daha çok TEİ’ye ihtiyacı var. Biz de buradan hareketle Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi diyerek yola çıktık. Sanayimizin tüm alt sektörlerinde, tıpkı savunma ve havacılıkta başardığımız gibi, ülkemizin teknoloji yeteneğini yükselterek, yerlileşmeyi daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 65’ler düzeyinde. 16 senede, savunma sektöründe 700 yerli patent başvurusu yapıldı; bunun yüzde 63’ü sadece son 5 yılda gerçekleşti. Savunmada yerlileşme alanındaki tüm çabalarımız, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi. Amacımız; uluslararası savunma sanayi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmak oldu. Şirketin 2017 yılında Eskişehir’de gerçekleştirdiği ve Hava ve Uzay Taşıtları İmalatı konusundaki 205 milyon liralık yatırımı Öncelikli Yatırım Teşviklerimizden faydalandı. Böylece firmaya; gümrük vergisi, kdv muafiyeti, faiz desteği, 7 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 40 yatırıma katkı oranı ve vergi indirimi destekleri sağlıyoruz. Biraz önce bizim yürüttüğümüz gizlilik derecesine sahip bir proje için TEİ nin geliştirdiği ve alanında ilk olan başka bir motoru da çalıştırarak test ettik. Proje detaylarına girmeden bu motoru da yakın zamanda kamuoyuna inşallah tanıtacağım“ dedi.

"Türkiye kendi turboşaft motorunu üreten bir ülke haline geldi“

Savunma sanayinde atılan adımları küçümseyenlerin olduğunu belirten Bakan Varank, "Tabi bu arada savunma sanayinde attığımız tarihi adımları görmezden gelenler, küçümseyenler oldu. “Daha motor yapamıyorsunuz” ile başlayan ama şöyle, ama böyle diye devam eden alaycı ifadeleri çok işittik. Bunlara aldırış etmedik. Bu alanda ilerlemenin adım adım gerçekleşeceği bilinciyle sabırla hareket ettik. İşte bugün artık Türkiye kendi turboşaft motorunu üreten bir ülke haline geldi" diye konuştu.

Diğer yandan açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit ve davetliler katıldı.

