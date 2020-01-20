Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

Son dönemde hem kurumlar hem de bireyler tarafından araç satın almak yerine özellikle aylık araç kiralama tercih edilmeye başlandı. Araç satın alınması durumunda oluşan kredi ihtiyacının yüksekliği, sigorta ve bakım masrafları gibi konular, araç satın almaktan vazgeçiren önemli sebepler arasında sayılıyor. Özellikle şirketlerin araç kiralaması halinde vergilerde de ciddi indirim avantajları oluşuyor. Araç kiralama mı yoksa satın almak mı ikileminde ibre araç kiralama yönüne kaymaya başladı. Araç fiyatlarının yüksek olması nakit akışı ihtiyacı içinde olan firmalar için kiralamayı çok cazip bir hale getiriyor. Daha önce EUR ve USD üzerinden uzun dönem araç kiralama hizmeti sunulurken artık TL üzerinden kiralama yapılıyor. Uzun dönem araç kiralanması durumunda genellikle belirli bir taahhüt talep ediliyor. Taahhütler de 24 Ay veya 36 ay olabiliyor. Bu kadar uzun süre taahhüt altına girilmesi özellikle günümüz ekonomik şartlarında birçok firmayı zorluyor. Zor ekonomik koşullarda uzun vadeli planlama yapılamaması nedeniyle, firmalar taahhütsüz aylık araç kiralama arayışına yöneliyor.

Türkiye’nin ilk online araç kiralama platformu Otorento, çok uygun fiyatlarla taahhütsüz aylık araç kiralama hizmetini duyurdu. Buna göre hem kurumlar hem de bireyler 1 aylık peşin ödeme yaparak uzun vadeli ve uygun fiyatlarla araç kiralayabiliyor. Kiraladığı araca ihtiyacı olmadığı anda iade edebiliyor ve devamında herhangi bir iade cezası ile karşılaşmıyor. Otorento, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Trabzon, Kayseri, Eskişehir ve Adana Havalimanı Araç Kiralama hizmeti başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde bu hizmeti sunuyor. Taahhüt vermeden araç kiralayan firmalardan birinin temsilcisi yaptıkları işlemin maliyetlerine nasıl pozitif etki yaptığını şu şekilde anlatıyor: “Firmamızın kısa vadede satışlarını artırmak istedik. Bu nedenle 5 yeni satış elemanı istihdam ettik. Ancak, bunların performansı ve ne kadar satışa katkısı olacağını önceden öngöremiyorduk. Bu nedenle her birine taahhütsüz bir şekilde Otorento’dan araç kiralama yoluna gittik. 3 ay sonra 2 kişilik bir satış ekibinin bizim için yeterli olduğunu fark ettik. Kiraladığımız 3 aracı iade ettik ve yalnızca 2 aracın ödemelerini yapmaya devam ediyoruz. Bu sayede maliyetlerimizi kontrol altında tutabilmiş oluyoruz. Her şirkette olduğu gibi bizde de maliyetler çok önemli.”